Prognozy rekordowego wydobycia złota w kopalniach w 2021 r.

Notowania złota dzisiaj rano poruszają się w wąskiej konsolidacji, tuż powyżej poziomu 1900 USD za uncję. Ceny kruszcu nadal pozostają pod dużym wpływem sytuacji na rynku amerykańskiego dolara – wartość USD w tym tygodniu delikatnie odbija w górę, tworząc przestrzeń do przeceny złota.

Tymczasem ciekawe dane zaprezentowała wczoraj firma Metals Focus – zapowiedziała ona bowiem, że przyszłoroczne wydobycie złota może być rekordowe. Według szacunków Metals Focus, w 2021 roku wydobycie złota w kopalniach ma wynieść 3664 tony, czyli być największa w historii i aż o 8,8% większa niż w 2020 r. Niemniej, na te dane warto spojrzeć z perspektywy bieżącego roku, który prawdopodobnie przyniesie całościowy spadek wydobycia złota o 4,6% do poziomu 3368 ton.

Powyższe wyliczenia mają związek ze specyficzną sytuacją na rynku złota w tym roku. Pandemia ograniczyła aktywność wielu firm wydobywczych ze względu na konieczność przejściowego wstrzymania prac w kopalniach, a to przełożyło się na mniejsze wydobycie. Także huty złota funkcjonowały z przerwami. Niemniej, efekt pandemii powoli maleje, więc większość wspomnianych spółek będzie chciała nadrobić zaległości, zwłaszcza że ceny złota pozostają relatywnie wysokie.

Czy oznacza to, że presja na spadek cen złota będzie coraz większa? Niekoniecznie. Warto mieć na uwadze to, że w bieżącym roku znacząco spadł także popyt na złoto – o ile zapotrzebowanie na złoto inwestycyjne (sztabki, monety, ETFy) w krajach zachodnich było duże, to w Indiach i Chinach, będących największymi odbiorcami złota, popyt wyraźnie spadł. Według Metals Focus, tegoroczny popyt na złoto ma być aż o 25% mniejszy niż popyt w poprzednim roku. Jednocześnie, w przyszłym roku popyt ma wzrosnąć o 17%, częściowo równoważąc wzrost podaży.

Notowania złota – dane dzienne