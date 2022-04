Prognozy spadku produkcji kukurydzy na świecie

W bieżącym tygodniu pojawiły się rozczarowujące dane dotyczące tempa zasiewów kukurydzy w USA, opublikowane przez tamtejszy Departament Rolnictwa. Z kolei wczoraj Międzynarodowa Rada Zbożowa (International Grains Council, IGC) podała swoje pierwsze wyliczenia, dotyczące produkcji towarów rolnych w sezonie 2022/2023. Według prognoz IGC, w przyszłym sezonie produkcja kukurydzy na świecie spadnie o 13 mln ton do poziomu 1,197 mld ton.

Spadek produkcji kukurydzy to przede wszystkim efekt wojny w Ukrainie, która znacząco zmniejszy lokalną produkcję tego zboża – z 41,9 mln ton w sezonie 2021/2022 do zaledwie 18,6 mln ton w sezonie 2022/2023. Mniejsza ma być także produkcja w USA, która spadnie z 383,9 mln ton do 376,6 mln ton. Jednocześnie, wyższe plony są oczekiwane w Brazylii oraz Argentynie.

Raport IGC wpisuje się w narrację, którą widzimy na rynkach towarów rolnych od kilku tygodni. Mimo że na świecie zbóż nie brakuje (zwłaszcza na rynku ryżu podaż jest duża, podczas gdy przy poprzednim kryzysie żywnościowym także z podażą ryżu był problem), to wojna w Ukrainie zmniejszy dostępność m.in. kukurydzy i pszenicy, a to sprawi, że pojawi się większa presja na lepsze plony w innych krajach.

Notowania kukurydzy w USA – dane dzienne