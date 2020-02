Programy modernizacji kolei łączą się w spójną całość

Ponad 100 mld zł wyniosą inwestycje kolejowe do 2023 r. Czy przekładają się na komfort pasażerów i wzrost przewozów towarów, czy daje się odczuć efekt synergii między działaniami inwestycyjnymi poszczególnych spółek z Grupy PKP?

Założenia programów inwestycyjnych spółek z Grupy PKP omawiali: Michał Karnowski, Moderator, Tomasz Buczyński, Dyrektor Departamentu Kolejnictwa w Ministerstwie Infrastruktury, Krzysztof Mamiński, Prezes PKP S.A., Ireneusz Merchel, Prezes PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., Marek Chraniuk, Prezes PKP Intercity S.A., Zbigniew Tracichleb, Prezes PKP Linii Hutniczej Szerokotorowej, Grzegorz Fingas, Członek Zarządu ds. Handlowych PKP CARGO S.A. i Jakub Majewski, Prezes Fundacji ProKolej. [FOT. BARTEK SYTA]

Na te pytania próbowali odpowiedzieć uczestnicy debaty „Inwestycje dla zwiększenia komfortu pasażerów i wzrostu przewozu towarów”. Zgodnie przyznawali, że programy inwestycyjne rzeczywiście pchnęły naszą kolej do przodu. Jak zauważa Jakub Majewski, prezes Fundacji ProKolej, impulsem dla tego był sygnał z ministerstwa, że dłużej kolei nie będziemy zwijać.

— Trochę brakuje mi jednak myślenia co dalej, gdzie chcielibyśmy być za dziesięć lat. Być może tę lukę wkrótce wypełni Centralny Port Komunikacyjny — zobaczymy. Ale najważniejsze, że zaczęto wreszcie mówić o budowie nowych linii kolejowych, że po latach budowania autostrad dostrzeżono potrzebę stworzenia w Polsce szybkiej, sprawnej, wygodnej kolei. Mało tego, społeczeństwo oczekuje kolei na wyższym poziomie technologicznym, innowacyjnej i ekologicznej. Takiej, która może być lokomotywą nowoczesnej gospodarki — komentował Jakub Majewski.

Doświadczenia z kilku zakończonych już etapów inwestycji pokazały, że są efekty wzrostowe.

— Na ciągach komunikacyjnych, gdzie mieliśmy zmodernizowaną infrastrukturę torową i jednocześnie uruchomiony nowy tabor, zanotowano nawet kilkusetprocentowe wzrosty liczby pasażerów w porównaniu z okresem sprzed programu inwestycyjnego. Do tego dochodzą modernizacje dworców: podróżny widzi piękne wnętrza, nowoczesne rozwiązania, ma internet i po prostu dobrze się czuje — tłumaczył Tomasz Buczyński, Dyrektor Departamentu Kolejnictwa w Ministerstwie Infrastruktury.

O komfort klienta Krzysztof Mamiński, Prezes Zarządu PKP S.A. podkreślał, że w centrum zainteresowania wszystkich polskich spółek kolejowych jest zaopiekowanie się klientem jeszcze przed powzięciem decyzji o wybraniu środka transportu.

— Od roku funkcjonuje Wspólny Bilet, który wskazywano jako niemożliwy do zrealizowania. Kupujemy go zarówno w kasach, jak i w wersji mobilnej, podajemy, skąd dokąd chcemy pojechać i nie interesuje nas, ilu przewoźników za to odpowiada. Najlepsze i najtańsze połączenia podpowiada nam system. Następnie klient trafia na piękny dworzec. Tych dworców do roku 2023 będzie 200. Z jednej więc strony dbamy o komfort pasażera, zapewniając mu wszystkie najnowocześniejsze rozwiązania obsługi, z drugiej dbamy o dziedzictwo kulturowe, przywracając świetność zabytkowym budynkom. Równolegle realizujemy projekt autorski PKP S.A. Innowacyjne Dworce Systemowe, w których zawarte jest wszystko, co najnowocześniejsze, a także niezbędne pasażerom z niepełnosprawnościami itd. — wyjaśniał Prezes Krzysztof Mamiński.

Dodał on, że w miejscowościach, w których budowano lub przebudowywano dworzec, prowadzono konsultacje z mieszkańcami. Jak podkreślił, wiele z przedsięwzięć kolej realizuje wspólnie z samorządami i centrami kulturalnymi w poszczególnych miejscowościach.

Współpraca i synergia

— Do modernizacji wybieramy dworce przy już wyremontowanych torach. Wszystkie projekty są skorelowane. Nie działamy każdy sobie, obok siebie, działamy wspólnie — kontynuował Prezes Mamiński, podkreślając, że obsługa pasażera nie zaczyna i nie kończy się na dworcu.

— System wypożyczania samochodów elektrycznych na minuty — PKP Mobility — to również pilotażowy program, który obecnie uruchamiamy na terenie Trójmiasta. Wynajem będzie możliwy na stronie, gdzie się kupuje bilety, a także w aplikacji mobilnej. Będzie to usługa łączona — jedna z naszych spółek jest producentem stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Już na ośmiu dworcach takie stacje są zainstalowane. Teraz usługa jest bezpłatna, później będzie skorelowana z biletem — tłumaczył prezes.

Podróżny, który przyjedzie prywatnym autem elektrycznym na dworzec, będzie mógł ładować je w czasie przejazdu pociągiem, a po podróży wrócić nim do domu. Dla niezmotoryzowanych będą rowery elektryczne, hulajnogi i skutery. — W ramach formuły Wspólny Bilet rozmawiamy z Polbusem, żeby włączyć w ten system również autobusy — podsumował Krzysztof Mamiński.

O synergii, wspólnym działaniu, synchronizacji projektów mówiło wielu panelistów ze spółek Grupy PKP.

— Realizacja przedsięwzięć realizowanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. jest zgrana z innymi inwestycjami kolejowymi, realizowanymi przez pozostałe spółki, np. zakup nowego taboru czy modernizacja dworców — podkreślał Ireneusz Merchel, Prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

— Bez bieżącej współpracy z PLK, nie udałoby się przewieźć w 2018 r. rekordowej ilości towarów na place budów — dodał Grzegorz Fingas, Członek Zarządu ds. Handlowych PKP CARGO S.A.

Dla mieszkańców miast

Podczas debaty poruszono także temat rozwoju kolei aglomeracyjnej.

— Dobrym przykładem inwestycji w rozwój kolei aglomeracyjnej jest Warszawa. W 2018 r. otworzyliśmy linię obwodową. Dziesiątki tysięcy pasażerów przemieszcza się nią codziennie. Korzystają oni z wygodnych przystanków — Wola, Koło, Młynów czy Powązki. Zmodernizowana została także linia Warszawa — Grodzisk Mazowiecki. Kolej aglomeracyjna powstaje również w Krakowie — będą dodatkowe tory do obsługi pociągów aglomeracyjnych. Na etapie projektowania jest kolej aglomeracyjna w Rzeszowie. W tym mieście liczącym niecałe 200 tys. mieszkańców powstanie kilkanaście nowych przystanków. Kolej aglomeracyjna jest realizowana także w Szczecinie, trwają również prace wstępne dla Wrocławia i Poznania — tłumaczył Prezes Ireneusz Merchel.

— Największy wzrost liczby pasażerów jest właśnie w kolejach aglomeracyjnych. W celu poprawy dostępu do kolei, wykonaliśmy prace, które pozwoliły przywrócić kolej do 11 stacji w miejscowościach, gdzie kolei nie było albo połączenia były sporadyczne. Modernizujemy nieczynne od lat trasy — Ostrołęka — Chorzele czy Lewki — Hajnówka. Jest jeszcze kilkanaście linii, które zostaną przywrócone jeszcze w tej perspektywie — dodał Prezes Merchel.

Jeśli zaś chodzi o inwestycje towarowe — modernizowany jest podstawowy ciąg północ-południe, tzw. Węglówka, czyli połączenie kolejowe Śląska z portami.

Prace w portach

Główne porty: Gdańsk, Gdynia i Szczecin-Świnoujście także wymagają modernizacji infrastruktury kolejowej.

— Prowadzimy inwestycje, które usprawnią dowóz towarów do polskich portów. W ubiegłym roku rozpoczęliśmy budowę torów dojazdowych we wszystkich czterech portach. Dzięki wykonanym pracom znacznie poprawią się warunki przewozu towarów koleją. Pociągi pojadą cięższe i dłuższe, co oznacza, że porty zwiększą swoje możliwości przeładunkowe, co wpłynie na wzrost ich konkurencyjności i przyniesie korzyści gospodarcze — tłumaczył Prezes Ireneusz Merchel.

Wzrosty i wyzwania

W pociągach PKP Intercity S.A. przybywa pasażerów — z ponad 31 mln w 2015 r. do blisko 49 mln w 2019 r.

— Największy przyrost odnotowujemy na trasach oferujących atrakcyjny czas przejazdu, na których nasze pociągi mogą rozpędzać się do prędkości 160 km/h. Widać, że podróżni doceniają nowoczesny tabor i chętniej z niego korzystają — mówił Marek Chraniuk, Prezes Zarządu PKP Intercity S.A.

Poza uzupełnianiem taboru o nowe i modernizowane pojazdy wskazał wiele innych wyzwań. Jedno z nich to powrót pociągów do miejscowości, w których jeszcze kilka lat temu ich nie było, jak Małkinia i podwarszawski Wołomin. Po 17 latach kolej wróciła także do Radzynia Podlaskiego.

— Zastanawiamy się nad przejazdami na trasach, które nie są w całości zelektryfikowane, np. trasa przez Siedlce. Rozpatrujemy wprowadzenie tam lokomotyw hybrydowych spalinowo-elektrycznych. Myślimy o linii Kraków-Katowice, która się modernizuje, tam także potrzebny jest nowoczesny tabor. Linia łódzka obsługuje natomiast miasta będące sypialniami Warszawy. Wielu mieszkańców Łodzi, Żyrardowa, Skierniewic, Koluszek, Sochaczewa czy Grodziska dojeżdża do pracy w stolicy — wymieniał Prezes Marek Chraniuk.

Towary ze Wschodu i nie tylko

Spółka PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa to firma zintegrowana, działająca w formule zarządcy infrastruktury przewoźnika.

— Mamy najdalej wysuniętą na zachód w Europie jednotorową linię szerokotorową odpowiadającą taborowi wykorzystywanemu w Rosji. Liczy ona 400 km. To dzięki niej w listopadzie 2019 r. przyjechał do polski pociąg z Chin, a na tym nie koniec, jedzie już następny — mówił Zbigniew Tracichleb,

Prezes PKP Linii Hutniczej Szerokotorowej. Streścił on plan inwestycyjny firmy.

— Pracujemy nad zwiększeniem przepustowości, ale ponieważ to jedna linia, musimy prowadzić inwestycje i prace remontowe na czynnej trasie. Dostosowaliśmy linię do prędkości 80 km/h dla najcięższych pociągów towarowych, jakie jeżdżą w Europie. Drugi istotny element to urządzenia sterowania ruchem kolejowym. Jesteśmy na etapie budowy urządzeń automatycznego sterowania ruchem. Producentem są krajowe firmy, które znakomicie realizują zadanie poprawy efektywności, zwiększenia przepustowości i poprawy bezpieczeństwa — deklarował Prezes Zbigniew Tracichleb.

Trwają analizy dotyczące jej ewentualnej elektryfikacji. Spółka PKP CARGO S.A. stawia na poprawę efektywności przewozów kolejowych i na przewozy intermodalne.

— Bez poprawy przepustowości infrastruktury, zwiększenia prędkości na szlaku północ-południe i bez zwiększenia dostępności portów nie jesteśmy w stanie sprostać dziś potrzebom klienta — przekonywał Grzegorz Fingas.

— Inwestycje, które teraz realizujemy to zakup ponad tysiąca platform, które będą wypełniały nasze zapotrzebowanie na przewozy intermodalne. Inwestujemy także w lokomotywy, które będą ciągnęły składy między terminalami — mówił Grzegorz Fingas.

Każda z kolejowych spółek realizuje więc własne inwestycje, najważniejsze jednak, że łączą się one w spójny i kompleksowy program modernizacji polskiej kolei.

