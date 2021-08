Projekt budżetu: dług sektora publicznego spadnie do 55,5 proc. PKB w 2022 r.

Dług sektora instytucji rządowych i samorządowych wyniesie 56,8 proc. na koniec 2021 r., a na koniec 2022 r. będzie to 55,5 proc. – wynika z uzasadnienia do projektu ustawy budżetowej na 2022 r.

Nominalnie, jak wskazano w uzasadnieniu do projektu budżetu na 2022 r., dług sektora instytucji rządowych i samorządowych na koniec 2022 r. wyniesie 1 511,1 mld zł w stosunku do przewidywanych na koniec br. 1 435,4 mld zł oraz do osiągniętych na koniec 2022 r. 1 336,1 mld zł.