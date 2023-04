Projekt: do butelek z plastiku i szkła oraz puszek doliczone będzie 50 gr. kaucji

W środę na stronach RCL opublikowano projekt rozporządzenia ws. wysokości kaucji dla poszczególnych rodzajów opakowań objętych systemem kaucyjnym. To projekt jednego z rozporządzeń do projektu noweli ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz ustawy o odpadach, która ma wprowadzić w Polsce powszechny system kaucyjny.

fot. Adobe Stock

Zgodnie z projektowaną nowelizacją system kaucyjny ma objąć: butelki z tworzyw sztucznych jednorazowego użytku o pojemności do 3l, butelki szklane wielokrotnego użytku o pojemności do 1,5l oraz puszki metalowe o pojemności do 1l.

W ramach projektowanego systemu kaucyjnego, przedsiębiorcy, którzy wprowadzają na rynek napoje w opakowaniach objętych kaucją, będą musieli na tych opakowaniach umieścić informację o wysokości kaucji. Z kolei sklepy, które będą uczestniczyć w systemie, będą zobowiązane do zwrotu pobranej przy zakupie kaucji w momencie zwrotu opakowań lub odpadów opakowaniowych objętych kaucją. Do systemu mają wejść obowiązkowo sklepy o powierzchni powyżej 200 m kw., które będą zobowiązane do zbiórki pustych opakowań oraz zwrotu kaucji. Dla mniejszych placówek będzie to dobrowolne, choć i tak będą musiały pobrać kaucję od objętych nią produktów.

Zgodnie z opublikowanym w środę projektem rozporządzenia, kaucja dla jednorazowych butelek z plastiku do 3 litrów; szklanych butelek wielorazowego użytku do 1,5 litra oraz metalowych puszek o pojemności do 1 litra, ma wynieść 50 gr. od opakowania.

W ocenie skutków regulacji (OSR) podano przykłady wysokości kaucji, które obowiązują w niektórych państwach europejskich. W Chorwacji jest to 0,07 euro za opakowanie, w Niemczech - 0,25 euro dla wszystkich rodzajów opakowań, a w Finlandii wysokość kaucji jest uzależniona od rodzaju opakowania. Dla szkła jest to 0,1 euro, metalu 0,15 euro, a dla tworzywa sztucznego 0,10-0,40 euro w zależności od pojemności butelki.

Na RCL opublikowano ponadto projekt rozporządzenia ws. stawek opłat produktowych dla poszczególnych rodzajów opakowań. Opłata produktowa ma charakter sankcyjny. Przedsiębiorcy będą musieli ją uiścić w przypadku nieuzyskania wymaganego poziomu recyklingu odpadów opakowaniowych bądź jeśli nie przystąpią do systemu kaucyjnego.

Nowe przepisy mają wejść w życie od 1 stycznia 2025 roku.

Wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba informował na początku marca, że resort zakończył już prace nad projektem ws. kaucji i został on przekazany do kancelarii premiera. Wyraził on wówczas nadzieję, że rząd w niedługim czasie zaakceptuje projekt. Zwracał ponadto uwagę, że pierwszym projektem, jaki musi zostać przyjęty, aby myśleć o systemie kaucyjnym, są rozwiązania dotyczące ograniczenia stosowania jednorazowego plastiku. W tym tygodniu Sejm głosować będzie poprawki Senatu do tej ustawy i trafi ona do podpisu prezydenta. Zakłada ona m.in. roczne poziomy selektywnej zbiórki jednorazowych butelek plastikowych, jakie będą musieli osiągnąć producenci wprowadzający na rynek napoje w takich opakowaniach. Od 2025 r. będzie to 77 proc., a od 2029 r. - 90 proc.