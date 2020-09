Projekt łagodzący ustawę o zapasach ropy i gazu trafił do konsultacji

PGNiG odkryło nowe złoże gazu ziemnego i ropy naftowej na Morzu Norweskim

Według wstępnych wyliczeń zasoby wydobywalne węglowodorów w nowo odkrytym złożu Shrek na koncesji PL838 mieszczą się w przedziale między ok. 19 a 38 mln boe (baryłek ekwiwalentu ropy naftowej), co potwierdził Norweski Dyrektoriat Naftowy (NPD) - poinformowała we wtorek spółka.