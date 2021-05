Projekt ustawy regulującej działalność platform crowdfundingowych skierowany do konsultacji

Projekt ustawy wprowadzającej do polskich przepisów europejskie normy dotyczące crowdfundingu został skierowany do konsultacji publicznych - wynika z informacji zamieszczonej na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

Chodzi o projekt ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych.

Jak informuje resort finansów, który przygotował projekt, ustawa ma regulować działalność platform crowdfundingowych, dostosowując polskie prawo do unijnego, a platformy crowfundingowe będą podlegać nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

Jak przypomina resort, obecnie w Polsce nie ma regulacji prawnych odnoszących się wprost do działalności crowdfundingowej. Platformy crowdfundingu inwestycyjnego działają w naszym kraju przede wszystkim na zasadach wynikających z ustawy o ofercie publicznej. Na jej podstawie umożliwia się właścicielom projektów prowadzenie reklam ofert publicznych za pośrednictwem strony internetowej udostępnianej przez platformę crowdfundingową.

“W projekcie Komisja Nadzoru Finansowego jest wskazana jako organ właściwy do nadzoru nad platformami crowdfundingowymi (np. wydawanie zezwoleń na prowadzenie platformy crowdfundingowej oraz możliwość przeprowadzania kontroli w tych podmiotach). Zostaną też wprowadzone sankcje administracyjne i karne za nieprzestrzeganie przepisów, w tym za podawanie nieprawdziwych informacji w dokumentach emisyjnych” - czytamy w komunikacie resortu finansów..

Ustawodawca przewiduje również uproszczenie niektórych wymogów informacyjnych dla emitentów papierów wartościowych. W przypadku ofert publicznych prowadzonych poza platformami finansowania społecznościowego, ale za pośrednictwem firmy inwestycyjnej, emitent będzie miał możliwość sporządzenia arkusza kluczowych informacji inwestycyjnych zamiast memorandum informacyjnego, co ułatwi i przyspieszy proces przygotowywania oferty publicznej.

Projekt zawiera również propozycję dwuletniego (obowiązującego do 9 listopada 2023 r.) okresu dojścia do maksymalnego progu oferty, czyli 5 milionów euro, jaką pojedynczy podmiot będzie mógł przeprowadzić za pośrednictwem platformy crowdfundingowej. Na początku ma to być kwota 2,5 mln euro.

Przed miesiącem KNF informowała, że spodziewa się wzrostu zainteresowania ofertami przy udziale platform crowdfundingowych po zwiększeniu maksymalnej wartości ofert do 5 mln euro, dla których nie będzie trzeba sporządzać prospektu.

W raporcie Komisji Nadzoru Finansowego o ofertach publicznych w Polsce napisano, że w ubiegłym roku odnotowano w Polsce rekordową liczbę ofert publicznych uruchomionych przy udziale platform crowdfundingowych.

"W ramach 50 nowych ofert publicznych zebrano 76,8 mln zł, co stanowi 125 procentowy wzrost w stosunku do 2019 r. 100 proc. ofert publicznych, przeprowadzonych przy udziale platform, stanowiły oferty akcji" - podano.