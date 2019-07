Projekt zmiany specustawy terminalowej z ułatwieniami dla energetyki

Projekt nowelizacji tzw. specustawy terminalowej wskazuje 12 nowych inwestycji oraz typów inwestycji w sieci gazowe, które mają zostać objęte przepisami tej regulacji. Są to największe gazociągi dystrybucyjne oraz przyłącza do gazowych źródeł energii.

Specustawa zakłada przyspieszenie i uproszczenie procedur administracyjnych przy wymienionych w niej inwestycjach. Pierwotna regulacja z 2009 r. odnosiła się do budowy terminala LNG w Świnoujściu, w kolejnych nowelizacjach obejmowała budowę przez Gaz-System kilkudziesięciu najważniejszych gazociągów przesyłowych - w tym Baltic Pipe, węzłów i tłoczni gazu, rozbudowę terminala LNG oraz budowę lub rozbudowę przez PGNiG podziemnych magazynów gazu: Wierzchowice, Mogilno, Kosakowo i Goleniów.



W kolejnej zmianie, zaproponowanej przez Ministerstwo Energii, pod przepisy specustawy mają podlegać m.in. największe gazociągi dystrybucyjne. Projekt na wniosek ME, które podnosiło jego pilny charakter, nie został poddany konsultacjom publicznym i uzgodnieniom międzyresortowym i w tzw. trybie odrębnym został skierowany bezpośrednio do rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów.



Projekt zakłada, że przepisy specustawy obejmą dziewięć dużych gazociągów dystrybucyjnych wysokiego ciśnienia, których budowę planuje największy dystrybutor gazu - Polska Spółka Gazownictwa. Są to gazociągi: Konopki-Ełk-Mrągowo, Bytów-Chojnice, Dworzysko-Chojnice, Kolnik-Elbląg, Tulce-Nekla, Witkowo-Września, Łyszkowice-Koluszki-Brzeziny-Łódź, Kalisz-Sieradz-Meszcze oraz połączenie sieci dystrybucyjnej z przesyłową w Zambrowie, wraz z infrastrukturą niezbędną do ich obsługi. Dodatkowo pod specustawę mają podlegać budowy przyłączy gazowych do Ciepłowni Kawęczyn i Elektrociepłowni Siekierki w Warszawie.



Do pierwotnego projektu nowelizacji ME dodało jeszcze przepis, przewidujący objęcie specustawą również budowy przyłączy lub połączeń z siecią przesyłową gazu przez wytwórców energii elektrycznej lub ciepła w gazowej jednostce wytwórczej lub jednostce kogeneracji.



Jak argumentuje ministerstwo, wprowadzenie tego rozwiązania ułatwi przyłączanie do sieci gazowej dużych odbiorców gazu, będących jednocześnie producentami ciepła lub energii elektrycznej, oraz zapewni dostęp do niezakłóconych dostaw gazu, w szczególności pochodzącego z terminala LNG. "Przedmiotowe inwestycje umożliwią dostosowanie do przyszłych wymogów środowiskowych oraz będą zgodne z realizowaną polityką energetyczną" - wskazało ME.



Uzasadniając objęcie ustawą największych projektów gazociągów dystrybucyjnych, Ministerstwo Energii zauważyło, że dotychczas w katalogu inwestycji zawartych w specustawie nie ma ani jednego gazociągu, który mógłby być zbudowany i eksploatowany przez operatora systemu dystrybucyjnego. Tymczasem, jak podkreśliło ME, efektywny rozpływ gazu ziemnego pochodzącego z terminala LNG zależy nie tylko od sieci przesyłowych, ale również od sieci dystrybucyjnych, zatem niezbędne jest uwzględnienie w specustawie instrumentów służących przyspieszonej budowie kluczowych gazociągów dystrybucyjnych.



Jak argumentuje resort, brak ułatwień inwestycyjnych na poziomie ustawowym może doprowadzić do ograniczenia zakresu, zaniechania lub odłożenia w czasie decyzji w zakresie budowy gazociągów dystrybucyjnych wysokiego ciśnienia, które są niezbędne z perspektywy maksymalizacji możliwości wykorzystania terminala LNG.