Prokura, czyli kto odpowiada za zobowiązania

Prokura, zgodnie z art. 109¹ kodeksu cywilnego, jest pełnomocnictwem udzielonym przez przedsiębiorcę podlegającego obowiązkowi wpisu do CEiDG albo do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, które obejmuje umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa.

Jest to zatem bardzo szerokie pełnomocnictwo, często udzielane przez przedsiębiorców, szczególnie przez spółki prawa handlowego, z o.o. i akcyjne. Skąd wynika popularność tego rodzaju pełnomocnictwa? Niewątpliwie ma na to wpływ fakt, że prokurent nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania spółki.