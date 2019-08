Prokuratura oskarżyła prezesa Property Lease Fund o wyłudzenie 13 mln zł

Marcin P., prezes Property Lease Fund został oskarżony o doprowadzenie ok. 200 posiadaczy obligacji do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie ponad 13 mln zł. P. miał również wyprowadzać pieniądze z firmy. Akt oskarżenia w tej sprawie wpłynął do sądu we Wrocławiu.

Jak poinformowała rzecznik prasowa Prokuratury Okręgowej prok. Justyna Pilarczyk, Marcinowi P. w akcie oskarżenia zarzucono doprowadzenie w okresie od lutego 2014 roku do marca 2017 roku wiele osób do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości.



"Doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem wielkiej wartości w kwocie ponad 13 mln zł ok. 200 obligatariuszy, poprzez wprowadzenie ich w błąd przy sprzedaży emitowanych obligacji. Marcin P. zataił przy emisji obligacji rzeczywistą sytuację finansową spółki, plany jej rozwoju oraz zdolności do wywiązywania się z obowiązku wykupu obligacji i inne wiadomości niezbędne dla oceny sytuacji finansowej spółki, czym wprowadził obligatariuszy w błąd, co do możliwości odzyskania zainwestowanego kapitału" - podała rzecznik.



Prezes Property Lease Fund SA ma także zarzut przeznaczenia pieniędzy pochodzących z emisji obligacji serii A, B, C i E spółki - w sumie nie mniej niż 6,3 mln zł - na inne cele, niż określone w warunkach emisji.



Jak ustalono w śledztwie, Marcin P. przeznaczył je na pośrednictwo finansowe w kredytowaniu, udzielaniu pożyczek innym podmiotom gospodarczym, a w szczególności powiązanym z nim kapitałowo, personalnie i rodzinnie.



Marcin P. został również oskarżony o niezgłoszenie od 31 grudnia 2014 roku do 31 grudnia 2015 roku wniosku o upadłość spółki mimo powstania warunków uzasadniających jej upadłość oraz zarzut uszczuplenia zaspokojenia wielu wierzycieli.



Oskarżony pozbywał się też swojego majątku, a także w sytuacji grożącej mu niewypłacalności i niemożności zaspokojenia wszystkich wierzycieli spłacał wybiórczo tylko niektórych – powiązanych ze sobą kapitałowo i personalnie.



"Marcin P. nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i złożył obszerne wyjaśnienia, które nie korespondują z ustalonym w sprawie materiałem dowodowym" – dodała prok. Pilarczyk.



Za zarzucane czyny grozi do 10 lat więzienia.



Marcin P. został zatrzymany przez policję w marcu 2019 r. i doprowadzony do prokuratury, ponieważ ukrywał się przed organami ścigania. Jest prezesem spółki Property Lease Fund SA, będącej następcą prawnym spółki Leasing Expert SA. W śledztwie był decyzją sądu tymczasowo aresztowany.