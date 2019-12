Propozycje PKP Intercity dla biznesu

Pociągi coraz częściej służą przejazdom biznesowym. Przewoźnicy kolejowi próbują sprostać oczekiwaniom menedżerów i przedsiębiorców, którzy wybierają podróż bardziej ekologiczną niż samolotem, a czasem również decydują się opracować w czasie jazdy.

Od początku stycznia do końca września 2019 r. z usług PKP Intercity skorzystało ponad 36,7 mln podróżnych, czyli niemal 2 mln osób więcej niż w przez trzy kwartały ubiegłego roku. Biorąc pod uwagę stale rosnące zainteresowanie podróżami koleją, PKP Intercity spodziewa się, że do 2023 r. spółce uda się osiągnąć liczbę 70 mln przewiezionych pasażerów w ciągu roku, co będzie oznaczało ponad dwukrotny wzrost względem roku 2015.

Dla osób, które często odbywają podróże służbowe, szczególnie interesująca jest oferta Kolorowych Kart Intercity — rocznych, półrocznych, kwartalnych i miesięcznych, pozwalających dopasować ofertę do indywidualnych potrzeb podróżnego. [FOT. ARC]

Z przeprowadzonych przez spółkę badań wynika, że w tym roku aż 28 proc. pasażerów na najpopularniejszych trasach podróżowało w celach zawodowych. Najwięcej osób jadących w celach służbowych korzysta z pociągów kategorii Express InterCity Premium i Express InterCity. Podróżom biznesowym pociągami PKP Intercity sprzyja dostępność internetu bezprzewodowego w pociągach Pendolino. W październiku tego roku podróżni PKP Intercity korzystali z sieci średnio dwie godziny w czasie swoich przejazdów.

Idąc za trendem

Wśród ofert dla biznesu obecna jest propozycja PKP Intercity, która pozwala efektywnie wykorzystać czas przejazdu. Spółka zaprasza do wynajęcia wagonów konferencyjnych. Do wyboru są dwa typy takich wagonów, oba doskonale przystosowane zarówno do organizacji konferencji, spotkań biznesowych, szkoleń, jak i wydarzeń promocyjnych czy integracyjnych. Oba wagony są klimatyzowane i wyposażone w duże stoły konferencyjne (dla 25–30 osób), sprzęt multimedialny (tj. sprzęt audiowizualny z 40-calowym ekranem LCD, 4 bezprzewodowe mikrofony wraz systemem nagłośnienia, DVD,CD) oraz gniazdka elektryczne.

Można zamówić catering albo korzystając z zaplecza kuchennego, przygotować poczęstunek we własnym zakresie.

W części barowej ustawione zostały kilkuosobowe kanapy oraz stołki barowe. W jednym typie wagonu, znalazło się także małe, kameralne pomieszczenie do cichej rozmowy, negocjacji lub wymiany poufnych informacji.

Jeśli klient zdecyduje się wynająć oba wagony, zostanie włączona transmisja dźwięku i obrazu między nimi.

Wagon konferencyjny można przyłączyć do pociągu wybranej relacji, zarówno w komunikacji krajowej, jak i międzynarodowej.

Strefa Wygody

Inna komfortowa wersja podróży biznesowej (chociaż nie tylko) możliwa jest w wybranych wagonach pierwszej klasy pociągów Express InterCity (EIC), w tzw. strefach wygody. Są one oznaczone ikoną „przedział menedżerski”.

Przestronne klimatyzowane wnętrza zostały wyposażone w cztery komfortowe fotele, gniazdka elektryczne, stół, szafę oraz dodatkową przestrzeń na bagaż. Strefy wygody również dają możliwość pracy w czasie przejazdu. Naturalnie można skorzystać z nich zażywając relaksu czy zagłębiając się w lekturze lub cieszyć się rozmową w wąskim gronie.

Każdy pasażer, który wybierze się w podróż w Strefie Wygody otrzyma poczęstunek: ciepły lub zimny napój (kawę, herbatę, wodę mineralną lub sok), słodką przekąskę, a także posiłek z dedykowanego menu.

Aby skorzystać ze Strefy Wygody wystarczy podczas kupna biletu w kasie zgłosić chęć przejazdu w strefie, nabyć bilet pierwszej klasy i wnieść opłatę serwisową.

Do pracy i surfowania

PKP Intercity poinformowała o zakończeniu instalacji sieci wi-fi we wszystkich pociągach Pendolino. Pierwsza jednostka Pendolino została wyposażona w wi-fi w grudniu 2018 r. Od tego czasu, zgodnie z przyjętym harmonogramem, trwał montaż urządzeń internetu bezprzewodowego we wszystkich użytkowanych aktualnie pociągach kategorii Express InterCity Premium (EIP). Czas instalacji zakończył się planowo, w listopadzie 2019 r.

Obecnie dostęp do bezprzewodowego internetu jest zapewniony w 341 składach i wagonach przewoźnika. Z usługi można skorzystać w 19 pociągach Pendolino, 20 jednostkach PesaDART i 20 składach FLIRT3 oraz 282 wagonach należących do PKP Intercity. Zgodnie z założeniami realizowanego przez spółkę programu inwestycyjnego „PKP Intercity — Kolej Dużych Inwestycji”, do 2023 r. z bezprzewodowego internetu będzie można skorzystać w co najmniej 77 proc. pociągów przewoźnika.

Usługa darmowego bezprzewodowego internetu cieszy się dużym zainteresowaniem podróżnych. W ciągu 10 miesięcy funkcjonowania wi-fi w pociągach EIP skorzystało z niego ponad 708 tysięcy pasażerów, co daje średnio 2330 osoby dziennie. Od początku stycznia do końca października 2019 r. pasażerowie PKP Intercity pobierali średnio 583 GB danych dziennie. W październiku każdy zalogowany użytkownik korzystał z wi-fi średnio przez około 1 godzinę i 58 minut, co pokazuje, że internet towarzyszy pasażerom pociągów Pendolino przez znaczną część podróży.

Karta biznesowa lub osobista

Dla osób, które często odbywają podróże służbowe, szczególnie interesująca jest oferta Kolorowych Kart Intercity — rocznych, półrocznych, kwartalnych i miesięcznych, pozwalających dopasować ofertę do indywidualnych potrzeb podróżnego.

Karty są imienne lub na okaziciela, mogą z nich więc skorzystać zarówno osoby prywatne, jak i przedsiębiorstwa. Rozwiązanie to jest rodzajem biletu okresowego. Wybierając kartę imienną dla firmy — przypisuje się ją wybranemu pracownikowi, wystawienie jej na okaziciela, pozwala na obniżenie kosztów delegacji niezależnie od tego, kto odbywa podróż. Karty mogą być wystawione dla pierwszej lub drugiej klasy, upoważniają do nieograniczonej liczby przejazdów krajowych PKP Intercity, a także pociągami Przewozów Regionalnych, PKP SKM w Trójmieście, Warszawskiej Kolei Dojazdowej i Kolei Dolnośląskich. Na przejazd pociągami Express InterCity Premium konieczne jest posiadanie bezpłatnej rezerwacji miejsca.

