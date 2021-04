W prywatnym odczycie wskaźnik aktywności przemysłu Chin pokazał jej najniższy wzrost w marcu od prawie roku, donosi Reuters.

Publikowany przez Caixin/Markit PMI przemysłu Chin spadł w marcu do 50,6. To jego najniższa wartość od kwietnia ubiegłego roku. W lutym wynosił 50,9. Analitycy oczekiwali wzrostu w marcu do 51,3. Granicą między spadkiem i wzrostem aktywności jest 50.