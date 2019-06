Przedbiegi w wyścigu o 2 mln nowych mieszkań

Potrzeby rynku mieszkaniowego w Polsce są gigantyczne. Sami deweloperzy im nie sprostają. Rządowe programy „Mieszkanie+” i „Mieszkanie na start” otwierają płaszczyznę współdziałania rządu z biznesem, samorządami oraz inwestorami w celu stawienia czoła epokowemu wyzwaniu

Polska zmaga się z problemem strukturalnego deficytu mieszkań, który sięga od 1,5 do ponad 2 mln mieszkań. Wprawdzie w ostatnich latach koniunktura sprzyja deweloperom, którzy co roku oddają do użytku po kilkadziesiąt tysięcy nowych mieszkań, ale nie trafiają one do osób, które najbardziej ich potrzebują, a których nie stać ich na zakup. Podczas Forum Wizja Rozwoju zorganizowanego już po raz drugi w Gdyni odbyła się debata ekspertów, którzy dyskutowali, czy rządowe programy „Mieszkanie+”, „Mieszkanie na start” zdynamizują polski rynek mieszkaniowy.