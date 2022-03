Przedsiębiorczość kobiet wspierana przez stypednia Santandera

Badania przeprowadzone w trakcie pandemii wskazują, na wciąż dużą nierówność płciową na stanowiskach kierowniczych, mimo, że udział kobiet na polskim rynku pracy to aż 40% to kobiety pełnią rolę prezesów tylko w 19% firm, a odsetek pań w zarządach to zaledwie 25%. Grupa Santander chce wspierać liderki w strukturach biznesowych, oferując im dedykowane programy stypendialne.

Grupa Santander od lat jest mocno zaangażowana w działania na rzecz wyrównywania szans, m.in. w zakresie dostępu do edukacji różnych grup społecznych. Swoje cele w tym zakresie realizuje głównie poprzez inicjatywy Santander Universidades. Tym razem bank postanowił uruchomić dwa specjalne projekty stypendialne skierowane wyłącznie do kobiet. Ich celem jest wspieranie kobiet w rozwoju drogi zawodowej i kompetencji przywódczych oraz dostarczenie im niezbędnych narzędzi do budowania silnej pozycji na rynku pracy.

Obydwa projekty stypendialne realizowane są we współpracy z London School of Economics and Political Science (LSE). Ich uczestniczki muszą znać język angielski na poziomie C1 lub wyższym i mieszkać w jednym z 13 krajów (Argentyna, Brazylia, Chile, Kolumbia, Niemcy, Meksyk, Portugalia, Polska, Peru, Hiszpania, Wielka Brytania, USA i Urugwaj).

– Wprowadzając oba programy, chcemy jeszcze wyraźniej pokreślić nasze zaangażowanie w realizację celów zrównoważonego rozwoju ONZ, których elementem jest dążenie do osiągnięcia równości płci oraz wzmocnienia pozycji kobiet i dziewcząt. Projekty stypendialne stworzone wspólnie z LSE mają wspierać kobiety na stanowiskach menedżerskich, zarówno na wyższym, jak i na średnim szczeblu, gdzie umiejętności takie jak negocjacje, komunikacja, przywództwo oraz zarządzanie zespołem i zmianą są istotnym elementem sukcesu – mówi Magdalena Proga-Stępień, dyrektor Dystrybucji w Santander Bank Polska.

Santander Women Scholarships | W50 Leadership 2022 – LSE

Program szkoleniowy dla 50 kobiet, które zajmują wyższe stanowiska kierownicze.

Zajęcia w ramach stypendium będą odbywały się stacjonarnie, w Londynie, na kampusie LSE - jednej z najbardziej prestiżowych uczelni na świecie. Oprócz pełnego kosztu programu szkoleniowego stypendium obejmuje koszty zakwaterowania w Londynie w terminach spotkań.

Podczas zajęć grupowych i indywidualnych sesji coachingowych uczestniczki dowiedzą się, jak kształtować i pracować nad dobrym stylem przywództwa. Ponadto będą miały okazję dzielić się doświadczeniami z kobietami z różnych krajów i stworzyć globalną sieć liderek. Po fazie spotkań, druga część stypendium będzie polegała na przygotowaniu planu rozwoju modelu przywództwa we współpracy z mentorami on-line.

Zgłoszenia można składać do 15 marca >>TUTAJ<<

Santander Women Scholarships | Emerging Leaders 2022 – LSE

To siedmiotygodniowy program realizowany w pełni online, którego celem jest uwolnienie potencjału nowej generacji liderek.

Program oferuje 125 stypendiów dla kobiet na stanowiskach kierowniczych średniego szczebla, które chcą rozwijać swoją karierę, niezależnie od wieku i branży. Wybrane kandydatki otrzymają szkolenie, narzędzia i umiejętności, których potrzebują, aby zwiększyć swój wpływ, siłę przekonywania i skuteczność działania na stanowiskach kierowniczych, które obejmą w przyszłości.

– Program w ogromnym stopniu skupia się na refleksji, samopoznaniu i zrozumieniu lidera w nas samych. Była to dla mnie bardzo trudna podróż w rozwoju osobistym, miała ogromny wpływ na moje życie osobiste i zawodowe – mówi Virginia Pérez, architektka i była uczestniczka programu Emerging Leaders.

Uczestniczki przejdą szkolenie rozwijające umiejętności negocjacyjne W trakcie zajęć poznawać będą także strategie rozwiązywania konfliktów i rozwijać umiejętności komunikacyjne.

Więcej szczegółów oraz zapisy >>TUTAJ<<

Zapisy trwają do 6 kwietnia, natomiast kurs zacznie się 15 czerwca br.

Inicjatywy w ramach obu programów są zbieżne z zaangażowaniem Santander na rzecz równych szans dla mężczyzn i kobiet we wszystkich krajach, w których działa grupa. Bank, który jest jedną z dziesięciu wiodących firm na świecie w tym obszarze według Bloomberg Gender Equality Index z 2021 r., dołączył do programu ONZ na rzecz równości płci Global Compact w 2020 r. i przystąpił do programu Target Gender Equality (TGE) zainicjowanego przez tę instytucję w 19 krajach, którego celem jest zwiększenie reprezentacji kobiet w zarządach spółek oraz na stanowiskach kierowniczych.

Rada Dyrektorów Santander składa się w 40% z kobiet, co jest wynikiem wyższym niż średnia dla firm notowanych w madryckim indeksie giełdowym IBEX. Bank wyznaczył sobie cel, aby do 2025 r. odsetek kobiet wśród osób zajmujących wyższe stanowiska kierownicze wyniósł 30%.