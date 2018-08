Przemówienie Powell’a w centrum uwagi

Podczas ostatniej sesji tego tygodnia rynki przede wszystkim wyczekują na wystąpienie Powell’a na sympozjum w Jackson Hole, gdzie szef Fed będzie mówił o polityce monetarnej w zmieniającej się gospodarce.

Kluczowa dla rynków będzie retoryka Powell’a, a przede wszystkim to czy potwierdzi on chęć dalszych stopniowych podwyżek stóp procentowych w USA wobec jawnej krytyki takich działań ze strony Donalda Trumpa. Ostatnie dane z gospodarki amerykańskiej wskazują, że traci ona impet, więc istotne będzie także to czy w takiej sytuacji Fed będzie rozważał pauzę w dalszym wzroście kosztu pieniądza. Zdaniem Kaplana naciski polityczne nie wpłyną na decyzje Fed od ile koniunktura będzie rozwijała się zgodnie z prognozami. Wczorajsze wstępne dane nt. indeksu PMI w USA były jednak słabsze niż oczekiwano. Wskaźnik określający koniunkturę w amerykańskim sektorze przemysłowym w sierpniu obniżył się do 54,5 pkt. z 55,3 pkt. wobec oczekiwanych 55,0 pkt. Podobną tendencję można było zaobserwować w przypadku indeksu PMI dla usług, który wyniósł 55,2 pkt. wobec 56,0 pkt. w poprzedni miesiącu. Dziś z kolei zostaną opublikowane zamówienia na dobra trwałego użytku, które będą monitorowane pod kątem ewentualnego wpływu napięć handlowych na wydatki inwestycyjne.



Na rynku utrzymuje się pozytywny klimat inwestycyjny pomimo fiaska rozmów handlowych pomiędzy USA i Chinami. Negocjacje wiceministrów USA i Chin nie przyniosły przełomu. Wczoraj nastąpiło wręcz zwiększenia sporu handlowanego, po tym jak USA nałożyły 25% cła na chińskie towary warte 16 mld USD, co spotkało się z działaniami odwetowymi ze strony Państwa Środka. Ponadto strona chińska zaskarżyła w czwartek najnowszą rundę ceł do WTO. Istnieje także ryzyko, że w kolejnym tygodniu USA wprowadzą kolejne cła na produkty importowane z Chin o dużo większej wartości, co z pewnością przyczyniłoby się do pogorszenia nastrojów rynkowych.



W oczekiwaniu na dzisiejsze wystąpienie Powell’a waluta amerykańska pozostaje nieco słabsza. Dolarowi nie sprzyja obrót spraw w amerykańskiej polityce. EUR/USD utrzymuje się dziś powyżej poziomu 1,1550, a opublikowane minutki z lipcowego posiedzenia EBC miały neutralny wpływ na notowania głównej pary. Zapiski potwierdziły obecne nastawienie w polityce pieniężnej strefy euro. Oczekuje się, że spowolnienie obserwowane w pierwszym półroczu tego roku było tylko przejściowe. Podwyżki stóp procentowych pozostają nadal odległą kwestią bez wyraźnej presji inflacyjnej. Najprawdopodobniej podtrzymanie scenariusza dalszego zacieśniania polityki monetarnej przez Fed nie wpłynie na wygenerowanie silniejszego impulsu prodolarowego ze względu na utrzymujące się napięcie polityczne w USA.



USD/PLN



Notowania USD/PLN w dalszym ciągu utrzymują się poniżej górnego ograniczenia chmury ichimoku, co nie przekreśla szans na kontynuację umocnienia złotego względem USD. W przypadku utrzymania słabości dolara para powinna kierować się w okolice 100-okresowej średniej EMA w skali D1, która wyznacza silne wsparcie. W dalszym ciągu na tej parze widoczny jest szerszy zakres wahań, więc bez konkretnego impulsu może być ciężko o silniejszy ruch kierunkowy.



USD/JPY



USD/JPY po wybronieniu wsparcia w rejonie 109,90 jenów za dolara w postaci 38,2% zniesienia Fibo całości fali wzrostowej z poziomu 104,62 oraz zrównania się w 100% korekt spadkowych powrócił do wzrostów. Dziś kurs znajduje się już na poziomie 111,40, nico poniżej połowy zniesienia całości impulsu spadkowego z okolic 113,16. Notowaniom udało się wyjść powyżej maksimum lokalnego z 15.VIII. tego roku, co z technicznego punktu widzenia może otworzyć drogę do wyższych poziomów cenowych w okolicy 112,00/15. W przeciwnym wypadku kurs powróci w rejon 50-okresowej średniej EMA w skali D1, która wyznacza najbliższe wsparcie.