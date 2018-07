Przemysł 4.0 jednym z megatrendów światowej gospodarki

Eksperci firmy doradczej Deloitte wskazali sześć megatrendów, które w najbliższych latach zmienią oblicze polskiej i światowej gospodarki. Są to przemysł 4.0, gospodarka o obiegu zamkniętym, zrównoważone finanse, rynek talentów, "srebrna ekonomia" oraz elektromobilność.

Megatrendy to globalne siły, które mają wpływ zarówno na życie gospodarcze, jak i społeczne. Zmieniają też procesy takie jak: produkcja, konsumpcja, inwestycje czy interakcje społeczne - czytamy w czwartkowym komunikacie Deloitte.

Zdaniem dyrektorów finansowych – ankietowanych przez Deloitte – źródeł tych zmian należy upatrywać w dużej liczbie danych i zaawansowanej analityce (61 proc.), oraz cyfryzacji (52 proc.), zmianach geopolitycznych, a także technologiach zwiększających produktywność, takich jak automatyzacja czy robotyzacja (po 44 proc.).

Do najważniejszych rozwiązań napędzających rozwój Przemysłu 4.0 należy internet rzeczy (IoT), uczenie maszynowe, sztuczna inteligencja oraz rozszerzona i wirtualna rzeczywistość (AR i VR) - oceniono.

Według przewidywań Deloitte, już w tym roku ponad miliard użytkowników smartfonów przynajmniej raz wytworzy np. treści rozszerzonej rzeczywistości. Czwarta rewolucja przemysłowa pozwoli zwiększyć produktywność i przychody oraz zredukować poziom ryzyka dla wielu procesów biznesowych - podkreślono. Zaznaczono jednak, że zwiększa ona też ryzyko cyberataków oraz kradzieży danych. "Pod uwagę należy także wziąć możliwie nieprzychylną reakcję społeczną, związaną chociażby z wpływem automatyzacji na rynek pracy" - czytamy.

Innym megatrendem jest, według Deloitte, gospodarka o obiegu zamkniętym. "W ciągu ostatnich kilku miesięcy Komisja Europejska wydała szereg dokumentów, które mają związek z promowaniem gospodarki o obiegu zamkniętym, wymuszając wręcz na państwach członkowskich stopniowe wprowadzanie zmian w tym zakresie" - wskazano. W 2030 roku, wagowo 70 proc. wszystkich odpadów opakowaniowych ma zostać poddanych recyklingowi. W Polsce to 57,5 proc.

Zdaniem ekspertów Deloitte szansą na upowszechnienie modelu gospodarki o obiegu zamkniętym jest rozwój nowych branż i rynków, zwłaszcza w sektorze usług, niższe koszty działalności oraz wzrost konkurencyjności i innowacyjności firm.

"Zarówno inwestorzy indywidualni, jak i firmy coraz częściej mierząc swój wpływ i zwrot z inwestycji biorą pod uwagę nie tylko koszty i zyski finansowe, ale i korzyści społeczne oraz środowiskowe" - napisano w odniesieniu do kolejnego megatrendu, czyli zrównoważonych finansów. "Chodzi o to, aby naturalne rynkowe bodźce – a więc poszukiwanie zysku – wykorzystać do jednoczesnej realizacji innych, ważnych celów" - wyjaśniła Julia Patorska z Deloitte. Według szacunków wartość inwestycji odpowiedzialnych społecznie w Europie w 2015 roku wynosiła ok. 150 mld euro.

Wśród pozostałych megatrendów eksperci Deloitte wyróżnili rosnące znaczenie rynku talentów oraz tzw. srebrną gospodarkę. "Coraz więcej osób podnosi swoje kwalifikacje przez całe życie, pracuje na swój rachunek lub na podstawie elastycznych form zatrudnienia. Zwiększa się również liczba pracowników, którzy pracują zdalnie lub jako niezależni wykonawcy" - czytamy. Obecnie tylko w Unii Europejskiej może być 30,6 mln takich osób - oceniło Deloitte. Jednocześnie, jak dodano, pracodawcy muszą zapełniać lukę, która tworzy się po odchodzących na emeryturę przedstawicielach pokolenia wyżu powojennego.

Globalną gospodarkę w najbliższych latach ma też zmieniać, jak przekonuje Deloitte, elektromobilność. Chodzi, jak zaznaczono, nie tylko o samochody osobowe, ale też autobusy elektryczne oraz wodorowe. Według szacunków Deloitte na początku następnej dekady cena baterii ma spaść do ok. 130 euro kW/h, co spowoduje, że napęd elektryczny stanie się bardziej atrakcyjny rynkowo.

Z kolei rozwój flot zeroemisyjnych autobusów jest, jak oceniono, kluczowy w budowaniu "zrównoważonych miast" umożliwiających redukcję zanieczyszczenia powietrza oraz hałasu.