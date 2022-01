Przepustowość Kanału Sueskiego zwiększy się w 2023 r.

Prowadzone od dwóch lat prace nad poszerzeniem Kanału Sueskiego zostaną zakończone sierpnia 2023 r. – poinformował w niedzielę Osama Mounir Rabie, prezes Zarządu Kanału Sueskiego (SCA). Modernizacja ma związek z wypadkiem kontenerowca Ever Given.

W marcu 2020 r. pływający pod panamską banderą, a obsługiwany przez tajwańską firmę Evergreen Marine Corp. kontenerowiec Ever Given utknął na mieliźnie w jednonitkowym odcinku południowej części Kanału Sueskiego. Przez sześć dni żegluga przez jedną z najważniejszych tras morskich na świecie była zablokowana, co spowodowało poważne zakłócenia w globalnym transporcie.