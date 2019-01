Przetarg na rozbudowę terminala LNG w Świnoujściu o drugie nabrzeże

Operator terminala LNG w Świnoujściu - spółka Polskie LNG ogłosiła przetarg na wykonawcę drugiego nabrzeża dla statków w gazoporcie. Projekt, realizowany wspólnie z Zarządem Morskich Portów Szczecin i Świnoujście ma być gotowy do połowy 2023 r.

Drugie nabrzeże to czwarty element rozbudowy terminala. Zgodnie z harmonogramem, do 7 lutego 2019 r. chętni mogą składać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dalej zaplanowano złożenie ofert wstępnych, negocjacje z oferentami zakwalifikowanymi na tzw. „krótką listę”, złożenie ofert ostatecznych, ich ocenę i do końca 2019 r. wybór wykonawcy w formule "zaprojektuj i buduj".



Nowe nabrzeże zapewni terminalowi dodatkowe funkcjonalności: załadunek i rozładunek zbiornikowców, przeładunek LNG (transshipment), załadunek bunkierek - jednostek dostarczających LNG na statki, napędzane tym paliwem, oraz możliwość bunkrowania na miejscu. Jak podkreśliło w piątkowym komunikacie Polskie LNG, to ważne usługi, wpisujące się w rozwój infrastruktury tzw. „Małego LNG”. "Dzięki nim Terminal LNG w Świnoujściu odpowie na rosnące zapotrzebowanie rynku, a także stanowi odpowiedź na szereg europejskich regulacji w szczególności przepisów klimatycznych i środowiskowych, które wymuszają transformację w kierunku paliw niskoemisyjnych" - zaznaczyła spółka.



W grudniu 2018 r. Polskie LNG rozpisało przetarg na trzy pierwsze elementy rozbudowy terminala, które mają zwiększyć jego przepustowość do 7,5 mld m sześc. gazu rocznie, poprawić elastyczność i poszerzyć gamę dostępnych usług. Te elementy to rozbudowa zespołu regazyfikatorów, budowa trzeciego zbiornika na skroplony gaz oraz instalacji jego załadunku na cysterny kolejowe. Spółka zakłada, że ten przetarg zakończy się do końca 2019 r. podpisaniem kontraktu EPC z wybranym wykonawcą w formule "zaprojektuj i buduj".



Zgodnie z planami, rozbudowa regazyfikatorów ma nastąpić do końca 2021 r. Ten element jest decydujący dla zwiększenia mocy regazyfikacyjnych o połowę. Natomiast trzeci zbiornik i instalacja kolejowa, które - według Polskiego LNG - zwiększą elastyczność wykorzystania terminala powinny być gotowe do połowy 2023 r.



Oprócz regazyfikacji i przesyłania gazu do krajowej sieci gazowej terminal oferuje od 2017 r. usługę załadunku LNG na autocysterny, które cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Jak podkreśla Polskie LNG, z terminala w Świnoujściu wyjeżdża więcej cystern niż z największych oferujących taką usługę terminali w Europie Zachodniej. Od września 2018 r. w terminalu można napełniać także kontenery ISO.