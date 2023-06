Przewaga popytu na europejskim rynku akcji

Europejskie rynki akcji odrabiały we wtorek straty z poniedziałku. Udany finisz handlu to także zasługa wzrostów w pierwszej części sesji w USA. Popyt przeważał w 12 z 19 głównych segmentach rynku. Najmocniej drożały spółki świadczące usługi finansowe (0,9 proc.), banki (1,0 proc.) i spółki ochrony zdrowia (1,2 proc.). Najsłabsze były segmenty handlu detalicznego (-0,2 proc.), spółek naftowych (-0,3 proc.) i usług telekomunikacyjnych (-0,8 proc.).

fot. Bloomberg

Ponad 60 proc. spadkiem kursu do historycznego minimum wyróżniała się we wtorek na rynku szwedzka spółka streamingowa Viaplay Group. Wyprzedaż jej akcji nastąpiła po tym jak obniżyła prognozę wzrostu sprzedaży organicznej w tym roku do 16-17,5 proc. z 24-26 proc. Powodem jest pogarszające się otoczenie biznesowe wynikające z rosnących kosztów życia, które osłabiły popyt. Viaplay poinformowała również, że obniżka jej kosztów potrwa dłużej niż zapowiadano, a strata operacyjna w drugim kwartale wyniesie 250-300 mln SEK. Spółka zmieniła również prezesa.

Giełda w Londynie zakończyła sesję wzrostem o 0,4 proc. W Paryżu główny indeks CAC40 zyskał 0,1 proc. przy 26 drożejących spółkach. We Frankfurcie DAX wzrósł o 0,2 proc. Wzrosły kursy 25 z 40 niemieckich blue chipów.