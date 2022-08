Przewóz ropy tankowcem z USA do Europy najdroższy od 2 lat

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Stawki wynajmu średniej wielkości tankowca na przewóz ropy z Zatoki Meksykańskiej do Europy są najwyższe od początku pandemii, informuje Bloomberg.

Wzrost cen to skutek mniejszej ilości dostępnych statków oraz zmian na rynku spowodowanych przez wojnę na Ukrainie. Dzienna stawka za tankowiec Aframax, przewożący zwykle ok. 600 tys. baryłek ropy, za rejs z Zatoki Meksykańskiej do północno zachodniej Europy wzrosła w tym tygodniu prawie 57 tys. USD. To ponad dwanaście razy więcej niż wynosiła na początku roku, wynika z danych Baltic Exchange.