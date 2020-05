Przybyło 76 ton artykułów medycznych

Niełatwe zadanie spadło na firmę logistyczną Polfrost, która zadeklarowała, że tak zadba o odpowiednie rozmieszczenie zamówionych przez Grupę Neuca artykułów medycznych, że będą mogły być przewiezione jednym rejsem z Szanghaju do Warszawy.

Do tego, by akcja się powiodła Polfrost wyczarterował do transportu samolot od rosyjskiej linii lotniczej Volga-Dnepr i wdrożył loadplan „skrojony” pod tego typu zamówienie, zakładający wdrożenie specjalnie zaprojektowanych palet, na których możliwe było wypełnienie samolotu na 600 m3 powierzchni samolotu.

- Zorganizowanie tej akcji przewozowej zajęło Polfrost bagatela 5 dni, a rozpakowanie 76 ton załadunku musiało być równie sprawne i dynamiczne. Na szczęście nie ma dla nas zleceń nie do zrealizowania, bo działamy w tej branży już ćwierć wieku i nie jeden raz podejmowaliśmy się wyzwania, które wydawało się niewykonalne - skomentował Prezes Polfrost Ryszard Grzebielucha. – Znani jesteśmy na świecie z obsługi trudnych zleceń nierzadko na trudnych rynkach i w skomplikowanych realiach, dlatego zaangażowanie się w ten projekt było dla nas kolejnym ciekawym zadaniem, które dodatkowo dało nam wszystkim w Polfrost poczucie, że uczestniczymy w realizacji misji na rzecz Covid-19.

Akcję udało się zrealizować i 1 maja o godz. 11.30 na warszawskim Okęciu wylądował jedne z trzech największych na świecie samolotów transportowych Antonov AN-124 Ruslan przewożący w ramach mostu powietrznego z Chin 76 ton wyrobów medycznych i środków ochrony (m.in. kombinezony medyczne, różnego rodzaju maseczki, termometry i i inne artykuły medyczne, które wspomogą walkę z epidemią Covid-19.

- To kolejny transport wyrobów medycznych, jaki zrealizował Synoptis Industrial dla Grupy NEUCA. Zaimportowane produkty trafią do aptek i placówek medycznych – mówi Tomasz Nawrocki, Dyrektor Operacyjny i Prezes Synoptis Indusitrial Sp. z o.o. - Gdy mówimy o zapewnieniu bezpieczeństwa lekowego kraju zazwyczaj myślimy o aptekach, lekarzach, producentach i hurtowniach. Firmy takie jak Synoptis Industrial są w cieniu, specyfika naszej działalności lokuje nas w tle. To znakomita okazja, by powiedzieć, że w dostępie pacjentów do leków i wyrobów medycznych ogromną rolę pełnią też firmy takie jak Synoptis Industial, oferujące kompleksowe usługi w zakresie całego łańcucha dostaw leków, poczynając od importu produktu leczniczego, poprzez jego pakowanie, dopuszczenie do obrotu na terenie UE oraz magazynowanie, po dystrybucję.

Beckgrounder Polfrost

Polfrost Internationale Spedition to międzynarodowa grupa spółek realizujących kompleksową obsługą transportu samochodowego, kolejowego, morskiego i lotniczego. W skład grupy wchodzą spółki w Polsce, w Niemczech, na Białorusi, Ukrainie, w Rosji i w Kazachstanie. Założona w roku 1996, dziś posiada ogromne doświadczenie w swojej branży. Doświadczenie to zdobywała nawet na niestabilnych rynkach, często objętych barierami, które dla innych firm były nie do pokonania. Jak pokazała historia firmy, mimo, że nie jest to korporacja potrafiła przetrwać każdy kryzys. Dzięki ćwierć wieku doświadczenia Polfrost potrafi dostosować się do każdych okoliczności i świadczyć usługi szyte na miarę potrzeb klientów, dla których prowadzone są globalne projekty. Jakość jej usług została wielokrotnie potwierdzona imponującą ilością certyfikatów. Usługi grupy to wachlarz wielu produktów – transport kolejowy masowy i kontenerowy (w tym Nowy Jedwabny Szlak), transport morski, lotniczy i drogowy oraz transport ponadgabarytów tzw. Project Cargo. Firma organizuje każdego dnia transporty z różnych krajów azjatyckich oraz eksporty do praktycznie wszystkich krajów na świecie. Jej klienci pochodzą z branży spożywczej, farmaceutycznej, produkcyjnej, a nawet zbrojeniowej. Oprócz usług transportowych służy swoim klientom doradztwem w zakresie logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw. Ducha firmy mobilizuje założyciel spółki prezes zarządu Ryszard Grzebielucha, który potrafi znaleźć nieszablonowe rozwiązania pod każde wyzwanie. Marka Polfrost łączy międzykulturowe środowisko wschodu i zachodu, tworząc miedzy nimi mosty w sferze zintegrowanych łańcuchów logistycznych, ale również pomagając kreować nowe środowiska współpracy handlowej miedzy partnerami na tych obszarach.

Grupa NEUCA

Lider w hurtowej dystrybucji farmaceutyków w Polsce, która jest najważniejszą działalnością. Równolegle firma rozwija synergiczne biznesy. Neuca ma pozycję eksperta w wielu ściśle współpracujących w ramach rynku zdrowia segmentach: handlu hurtowym, produkcji farmaceutyków, marketingu, logistyce, zarządzaniu siecią przychodni lekarskich, badaniach klinicznych, telemedycynie, informatyce, reklamie i mediach. Grupa NEUCA jest firmą innowacyjną − prowadzi liczne projekty startupowe i wprowadza na rynek zdrowia nowe rozwiązania. Wszystkie działania realizowane w ramach strategii są podporządkowane wsparciu rozwoju niezależnych aptek. Od 2004 r. NEUCA notowana jest na GPW w Warszawie.

Antonow

An-124 "Rusłan" jest trzecim co do wielkość samolotem transportowym. Swoje miejsce plasuje po Antonowie 225 "Mriya" i Airbusie A380. Jest samolotem czterosilnikowym i na płycie lotniska zajmuje tyle miejsca ile kilka samolotów pasażerskich Airbus A321. Jego „kolosalne” lądowanie zawsze wzbudza równie duże emocje. Jego gabaryty to 69,1m długości oraz 73,3m rozpiętości skrzydeł, a wysokość całkowita to 21,08 m, a masa startowa wynosi prawie 400 ton. Tak wielkie samoloty wykorzystywane są do transportu powietrznego tego, co nie mieści się w ładowniach mniejszych samolotów np. samochodów ciężarowych, czołgów, śmigłowców. Obsługiwany jest przez czteroosobową załogę.