Przychody ze sprzedaży grupy energetycznej Tauron w I kwartale tego roku wzrosły o 18 proc. do 6,4 mld zł. Zysk EBITDA wzrósł o 81 proc. do 1,7 mld zł przy marży EBITDA 26,9 proc. – podała w środę.

"Na wyniki finansowe osiągnięte przez Grupę Tauron w I kwartale pozytywnie wpłynęły zdarzenia jednorazowe, które nie powtórzą się w następnych kwartałach" – skomentował prezes zarządu Tauron Polska Energia Paweł Strączyński.

"W kolejnych okresach spodziewamy się dynamicznego wzrostu kosztów związanych z emisją CO2 i rosnącej presji na wyniki finansowe źródeł węglowych, co jest pochodną wzrostu notowań uprawnień do emisji CO2 do ponad 50 euro za tonę" - przekazał Strączyński.