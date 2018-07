Przyszłość należy do… seniorów

Jak dowodzą najnowsze raporty Polacy są społeczeństwem, które ma największy przyrost osób w wieku senioralnym w stosunku do całej populacji.

Na jednego emeryta w Polsce przypadają trzy osoby pracujące. Co to oznacza dla naszej gospodarki i sytuacji społecznej? I co więcej, czy Polska jest krajem przyjaznym starszym osobom? Odpowiedzi na oba pytania można szukać w coraz liczniejszych ofertach usług dla seniorów.

Nowe potrzeby

Zmiana struktury społecznej widoczna jest w kilku aspektach. Długość życia w Polsce radykalnie się wydłuża. Przy czym zanika model rodziny wielopokoleniowej. Wielu młodych ludzi decyduje się na życie poza granicami kraju, co wbrew szczerym chęciom uniemożliwia im opiekę nad starzejącymi się rodzicami. Ma to przełożenie na dwie znaczące tendencje. Po pierwsze przybywa w Polsce samotnych osób starszych z utrudnionym funkcjonowaniem w społeczeństwie. Ograniczenia wynikające z wieku lub stanu zdrowia wielokrotnie wpływają niekorzystnie na samopoczucie, są przyczynami stanów depresyjnych, czy nawet zagrażających życiu wypadków.

Proste czynności, takie jak zakupy, wizyta u lekarza, czy chociaż odwiedzenie znajomych mieszkających w innej części miasta okazują się dla samotnego seniora trudne, niekiedy niewykonalne. Warto podkreślić, że kontekst społeczny jest niezwykle istotny na każdym etapie życia i wpływa na samopoczucie, a co za tym idzie na ogólny stan zdrowia. Osoby w podeszłym wieku pragną aktywnie, radośnie spędzać emeryturę, rozwijać swoje pasje, w poczuciu bezpieczeństwa i przy najlepszej opiece.

Nowe możliwości

Nie dziwi zatem fakt, że sprawdzona i popularna na świecie idea assisted living znajduje w Polsce coraz więcej zwolenników. Jak przewidują eksperci, usługi i produkty dla seniorów mogą stać się nawet trzecią co do wielkości gałęzią naszej gospodarki. Innymi słowy starzejące się społeczeństwo daje nowe możliwości usługodawcom, jest szansą dla handlu i przemysłu.

Seniorzy to dobrze rokujący klienci. Przeważnie dysponują majątkiem zamrożonym w nieruchomościach, które przestały odpowiadać ich codziennym potrzebom. Stąd pojawia się na rynku coraz więcej instrumentów finansowych, takich jak przykładowo odwrócona hipoteka. Ich zadaniem jest pomoc seniorom w upłynnieniu zasobów majątkowych oraz poprawa komfortu finansowego.

Osoby starsze wbrew panującym stereotypom coraz chętniej decydują się na przeprowadzkę do miejsc, gwarantujących im samodzielność oraz aktywność. Otrzymują w nich nie tylko pakiet usług medycznych, ale mogą także nawiązać przyjaźnie z rówieśnikami, a nawet zakochać się na nowo. Istotnym warunkiem dla osób w podeszłym wieku jest to, by ich nowe miejsce zamieszkania było zaprzeczeniem kojarzonych z ubezwłasnowolnieniem domów opieki.

Stabilna inwestycja

Pierwsze apartamenty senioralne w Polsce zostały wybudowane i z sukcesem skomercjalizowane w 2016 roku. Stworzyła je spółka Senior Apartments, pełniąca rolę operatora inwestycji. Operator cieszy się zaufaniem ze strony seniorów. Wpływa na to dopasowanie oferty do ich potrzeb fizycznych i emocjonalnych oraz fakt, że inwestorem Senior Apartments jest doświadczona spółka holdingowa, będąca autorem sukcesu założonej w 2001 roku firmy „MEDIsystem” (obecnie MEDI-system-Orpea), największej w Polsce sieci placówek opieki długoterminowej i ośrodków rehabilitacyjnych.

Apartamenty Senioralne znajdują się w gminie Wiązowa pod Warszawą. To, co je wyróżnia, to wysoki standard oferty mieszkaniowej dla osób w podeszłym wieku. Stanowią one również stabilną i przyszłościową formę inwestycji z gwarantowaną stopą zwrotu rocznie na poziomie 5%.

Inwestycja w Apartamenty Senioralne na wynajem ma pewną przyszłość. Jak dowodzą statystyki, zapotrzebowanie na usługi senioralne wciąż będzie rosnąć.

