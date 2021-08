Francuski klub piłkarski Paris Saint-Germain (PSG) odrzucił ofertę Realu Madryt, który dawał 160 mln EUR za przejście do niego napastnika Kyliana Mbappe. Jest jednak gotów negocjować warunki transferu, powiedział dyrektor sportowy PSG.

Leonardo powiedział, że oferta Realu Madryt była niższa niż oczekiwano. Zapewnił, że PSG nie będzie blokował Mbappé jeśli będzie chciał odejść. Zastrzegł, że do transakcji dojdzie tylko jeśli spełnione zostaną warunki francuskiego klubu.

- Kylian Mbappé chce odejść, to wydaje się jasne – powiedział Leonardo.

Określił wysokość oferty Realu Madryt za piłkarza jako „bardzo daleką od tego co Kylian prezentuje w obecnym momencie”. Zauważył, że była mniejsza niż PSG zapłaciło za Mbappé.

- Ale to sposób, w jaki Real Madryt to robi, jest tym, co nas nie zadowala – podkreślił Leonardo.