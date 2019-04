PSL domaga się przeznaczenia 6 proc. PKB na służbę zdrowia

Rząd zaniedbał, zbagatelizował i nie inwestuje w zdrowie Polaków; domagamy się przeznaczenia 6 proc. PKB na służbę zdrowia - powiedział prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.

W ocenie szefa ludowców "rząd widocznie nie daje rady w kwestii zdrowia". "Rząd zaniedbał, zbagatelizował i nie inwestuje w zdrowie Polaków. Rząd nie daje rady, bo nie ma pomysłu, w jaki sposób uzdrowić trudną sytuację w służbie zdrowia" - zaznaczył Kosiniak-Kamysz.



Podkreślił, że w planach rządu nie ma propozycji dla pielęgniarek, fizjoterapeutów i polskich pacjentów. "Domagamy się i oczekujemy dojścia do 6 proc. PKB na służbę zdrowia" - oświadczył. Jego zdaniem Polska jest "w ogonie Europy", jeśli chodzi o środki przeznaczane na służbę zdrowia. "Cypr, Łotwa Rumunia i Polska to są kraje, które najmniej przeznaczają na opiekę zdrowotną" - dodał.



Prezes PSL zaproponował wdrożenie Europejskiego Programu Walki z Rakiem. "Proponujemy Europejski Program, który zmieni oblicze osób cierpiących na chorobę nowotworową. Da im szanse na to, żeby diagnostyka była szybsza" - zaznaczył.



Szef ludowców w swoim przemówieniu zwrócił też uwagę na kwestie "zielonej energii". "Zielona energia powinna stanowić o bezpieczeństwie energetycznym Polski, o czystym powietrzu, jakości życia, o walce ze smogiem. Tu muszą być też jednolite dopłaty" - wskazał Kosiniak-Kamysz.



Jak dodał "zielona energia" jest szansą na lepsze środowisko i równowagę w dochodach dla gospodarstw rolniczych.