„Pszczółka” sprzedaje swoje nieruchomości w Lublinie i Opolu Lubelskim

Swoje dawne zakłady oraz działki w Lublinie i Opolu Lubelskim chce sprzedać Fabryka Cukierków „Pszczółka” należąca do Krajowej Spółki Cukrowej. Wartość rynkowa nieruchomości szacowana jest na kwoty od 269 tys. zł do 20,6 mln zł.

O wystawieniu na sprzedaż nieruchomości spółka poinformowała w komunikacie prasowym.

W Lublinie „Pszczółka” chce sprzedać działkę przy ul. Krochmalnej o powierzchni prawie 2 ha, na której znajduje się kompleks budynków - w tym dawny zakład produkcyjny oraz magazyn surowców i opakowań, wybudowane jeszcze w 1906 roku. To charakterystyczne budynki z czerwonej cegły, wpisane do rejestru zabytków woj. lubelskiego. Jest tam również magazyn o powierzchni prawie 6 tys. mkw., w którego części obecnie przechowywany jest cukier, a reszta wynajmowana jest m.in. na skate park i tor cartingowy. Wartość rynkowa nieruchomości została oszacowana na ok. 20,6 mln zł netto.

Druga nieruchomość „Pszczółki” na sprzedaż usytuowana również przy ul. Krochmalnej w Lublinie to działka o powierzchni 0,07 ha, o szacunkowej wartości 269 tys. złotych netto. „Obie te nieruchomości mogą być atrakcyjne dla deweloperów, gdyż obowiązujący plan zagospodarowania pozwala na budowę mieszkań i obiektów usługowych” – napisano w komunikacie spółki.

„Pszczółka” chce również sprzedać działki w Opolu Lubelskim, na których zlokalizowany jest były zakład produkcyjny, nieczynny od kilku lat. Działki o powierzchni prawie 2 ha zlokalizowane są przy drodze wylotowej na Lublin. Jest tam zwarty kompleks obiektów o charakterze produkcyjno-magazynowym. Główny budynek, wraz z zapleczem biurowo-socjalnym został w latach 2007-2008 poddany przebudowie i kapitalnemu remontowi, a budynek zaplecza technicznego przeszedł gruntowną modernizację w latach 2008-2009.

„Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przeznacza te tereny pod zabudowę produkcyjną, magazynową i miejsce składowania. Powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej nie może przekroczyć 60 proc., a wysokość zabudowy – 16 metrów. Plan dopuszcza maksymalnie trzy nadziemne kondygnacje” – podała spółka w komunikacie.

Wartość rynkowa nieruchomości „Pszczółki” przy ul. Fabrycznej w Opolu Lubelskim została oszacowana na blisko 4,2 mln zł.

„Mamy nadzieję, że znajdziemy inwestora, który będzie miał pomysł na to miejsce” – mówi cytowany w komunikacie prezes zarządu Fabryki Cukierków „Pszczółka” w Lublinie Andrzej Łopacki.

Fabryka Cukierków "Pszczółka" to jeden z najbardziej znanych producentów słodyczy w Polsce, którego historia sięga 1952 roku. Jej zakład produkcyjny mieści się w Lublinie na terenie specjalnej strefy ekonomicznej. „Pszczółka” należy do Grupy Kapitałowej Krajowej Spółki Cukrowej SA i w całości jest polską firmą.