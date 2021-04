Pszenica, kukurydza i soja najdroższe w USA od 8 lat

Szybki wzrost cen podstawowych produktów rolnych rodzi obawy przyspieszenia wzrostu cen żywności w USA. Analitycy ostrzegają także przed możliwością pojawienia się baniek spekulacyjnych.

Pszenica, kukurydza i soja osiągnęły najwyższą cenę od 8 lat. Pszenica drożała nawet o 4,7 proc. do 7,46 USD za buszel. To jej najwyższy kurs od lutego 2013 roku. Cena kukurydzy rosła o maksymalny limit do 6,575 USD za buszel, czyli najwięcej od maja 2013 roku. Najdroższa od czerwca 2013 roku była soja, której cena rosła o prawie 2 proc. do 15,44 USD za buszel.