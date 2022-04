Punkt zwrotny na rynku akcji?

Wczorajsza sesja na Wall Street nie przedstawiała dobrego obrazu niemal przez cały dzień. Inwestorzy jednak zdołali w dużej mierze odrobić straty. Powrót europejskich inwestorów również nie należał dzisiaj do najlepszych, ale końcówka sesji zdecydowanie należy już do kupujących. Czy to w końcu punkt zwrotny dla inwestorów?

Mamy jeden z najgorszych w historii początków roku na rynku akcyjnym. Często mówi się, aby po dobrych zwrotach z I kwartału sprzedawać akcje w maju. Tym razem jednak to w maju może nastąpić ożywienie w momencie, kiedy zmaterializuje się kolejny czynnik ryzyka w postaci mocniej podwyżki Fed. Dzisiaj obserwujemy wyraźne ożywienie. Może ono być związane z wyraźnym cofnięciem cen ropy naftowej czy gazu, wobec zmniejszenia obaw, że dojdzie do nagłego wprowadzenia banu importowego ze strony krajów Unii Europejskiej. Sezon wyników przebiega nieźle, choć wyniki banków względem zeszłego roku wyglądają raczej słabo. Z drugiej strony rynek nastawia się pozytywnie na wyniki spółek technologicznych. Dzisiaj wyraźnie zyskują spółki technologiczne, z mocnym wzrostem Netflixa, który po sesji na Wall Street zaprezentuje wyniki.