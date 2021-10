Cena gazu ziemnego spada po wiadomości, że prezydent Władimir Putin polecił Gazpromowi rozpocząć od 8 listopada napełnianie podziemnych magazynów spółki w Niemczech i Austrii.

- Ten ruch stworzy bardziej sprzyjającą sytuację na europejskim rynku energii – powiedział Putin podczas spotkania transmitowanego przez państwową telewizję.

Władimir Putin, fot. Soeren Stache_dpa_Forum

Data 8 listopada wynika z tego, że według prezesa Gazpromu, Aleksieja Millera, napełnianie krajowych magazynów gazu przez spółkę przedłuży się o tydzień.

Zbiorniki gazu w Niemczech, gdzie Gazprom ma kilka magazynów, zapełnione są obecnie w 71 proc., wynika z danych Gas Infrastructure Europe. Zapełnienie magazynów należących lub współnależących do rosyjskiego koncernów mocno się różni. W Jemgum sięga 83 proc., ale w Rehden tylko 9,5 proc.

W ubiegłym tygodniu prezydent Władimir Putin sygnalizował podczas posiedzenia rządu Rosji obawę, czy rekordowe ceny gazu w Europie nie doprowadzą do spadku jego konsumpcji i nie uderzą w rosyjskich producentów. Podkreślał, że Rosja nie jest zainteresowana „nieskończonym wzrostem cen energii, w tym gazu”.

We wtorek niemieckie ministerstwo gospodarki potwierdziło, że wydanie certyfikatu dla gazociągu Nord Stream 2 "nie zagrozi bezpieczeństwu dostaw gazu do Niemiec i Unii Europejskiej". Wcześniej pojawiały się głosy, że to brak certyfikatu dla Nord Stream 2 jest powodem, dla którego Rosja zwleka ze zwiększeniem dostaw gazu do Europy.