Putin kazał przenieść Sachalin 2 do rosyjskiej spółki

Dekret tłumaczy decyzję interesem narodowym i względami bezpieczeństwa gospodarczego. Daje Kremlowi władzę na tym, kto będzie udziałowcem nowej spółki, a także co się stanie z pieniędzmi za udziały dotychczasowych, jeśli władze Rosji zdecydują, że nie wejdą do nowej spółki. Decyzja ma zapaść w ciągu miesiąca.

fot. Bloomberg

Brytyjski Shell, który ma 27,5 proc. udziałów w Sachalin 2, zapowiedział ich sprzedaż niedługo po napaści Rosji na Ukrainę. Rozmawia o tym chińskimi spółkami, wynika z nieoficjalnych informacji. Wartość pakietu szacowana jest na ok. 4 mld USD.

Japońskie spółki Mitsubishi Corp. i Mitsui & Co. posiadają łącznie 22,5 proc. W marcu premier Japonii ogłosił, że nie wycofają się one z Sachalin 2, który zapewnia dostawę do kraju 2 mln ton rocznie LNG na podstawie wieloletniego kontraktu.

Pozostałe 50 proc. udziałów należy do rosyjskiego Gazpromu.