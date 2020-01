PŻM: duży wzrost przewozów w 2019 r.

Polska Żegluga Morska zanotowała w 2019 r. bardzo dobre wyniki przewozowe – poinformowały służby prasowe tego armatora. Jego statki przewiozły 16,8 mln ton ładunków i było to o 2,2 mln ton więcej niż w 2018 r.

Wzrost o 15,5 proc. przewozów w stosunku do roku poprzedniego PŻM osiągnęła mimo trudnego rynku, który w 2019 r. był gorszy, jeśli chodzi o stawki frachtowe od dwóch poprzednich lat – poinformował w komunikacie rzecznik prasowy Grupy PŻM Krzysztof Gogol.

Z jego informacji wynika, że wszyscy armatorzy zmuszeni byli do ponoszenia dużych dodatkowych kosztów związanych z dostosowaniem statków do nowych przepisów. Chodzi o konieczność montażu urządzeń do neutralizowania organizmów morskich w wodach balastowych statków.

PŻM w 2019 r. najwięcej przewiozła zboża, to 4,1 mln ton i wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 20,8 proc. oraz nawozów sztucznych; 1,8 mln ton i wzrost o prawie 62 proc. Sporo przewieziono także wyrobów stalowych, to 576 tys. ton i wzrost o 24,7 proc.

Jeśli chodzi o pozostałe ładunki, śruty drewnianej statki PŻM przewiozły 746 tys. ton, fosforytów 703 tys. ton, w kategorii określanej jako "inne" przewieziono 482 tys. ton ładunku, soli drogowej 316 tys. ton, rudy żelaza 95 tys. ton, siarki 55 tys. ton, węgla i koksu 45 tys. ton.

Dodatkowe 7,9 mln ton ładunków, notując siedmioprocentowy wzrost statki PŻM przewiozły na rachunek czarterujących w ramach umów typu time-charter, gdzie frachty pobierane są nie za liczbę ton, ale za liczbę dni czarteru.

Według Gogola, obecnie na rynku przewozów masowych obserwuje się spadki stawek, co jest zjawiskiem bardzo negatywnym, ale powtarzającym się w tym okresie roku.

Największym zmartwieniem dla armatorów wszystkich sektorów przewozowych jest kilkudziesięcioprocentowa podwyżka cen paliw żeglugowych, od stycznia br., w związku z wejściem w życie nowych przepisów, nakładających na wszystkie statki obowiązek używania paliw niskosiarkowych w miejsce tzw. paliw ciężkich – poinformował Gogol.

Polska Żegluga Morska to największy polski armator i jeden z większych w Europie. Podstawową działalnością przedsiębiorstwa jest przewóz ładunków masowych.