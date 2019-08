PZU ma umowy o zarządzenie PPK z firmami zatrudniającymi ponad 100 tys. osób

Grupa PZU podpisała umowy o zarządzanie PPK z pracodawcami zatrudniającymi łącznie ponad 100 tys. pracowników - poinformował podczas czwartkowej konferencji prasowej prezes PZU SA Paweł Surówka. Jak dodał, wyniki Grupy za I półrocze są "satysfakcjonujące".

Zysk netto grupy PZU przypisywany jednostce dominującej za I półrocze br. wyniósł 1,48 mld zł - poinformowała w czwartek spółka. To najwyższy wynik finansowy netto w ciągu ostatnich pięciu lat. Zysk w pierwszym półroczu 2019 r. wzrósł o 5 proc. rok do roku, pomimo istotnie wyższego obciążenia banków Grupy PZU kosztami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w tym roku. Opłaty na BFG wzrosły z 277 mln zł w I półroczu 2018 r. do poziomu 547 mln zł w I półroczu 2019 r.



"Jesteśmy bardzo dumni ze sprzedaży PPK (Pracowniczych Planów Kapitałowych)" - mówił prezes Surówka. Jak zaznaczył, nie wszyscy pracownicy zdecydują się na partycypację w PPK, ale liczy, "że będzie ich jak najwięcej". PZU informowało wcześniej, że liczy na 30-proc. udział w rynku PPK.



Jak mówił Surówka, PZU ma tak duży udział w rynku PPK, ponieważ pracodawcy wiedzą, że w momencie, gdy będzie chodziło o przekonanie pracowników do pozostania w Planach, to właśnie PZU będzie do tego najlepiej przygotowane. Jak dodał, na razie firmy prowadzące PPK konkurują ze sobą, ale potem nastąpi faza współpracy - żeby przekonać do pozostania jak największą liczbę pracowników.



Jak mówił Surówka o wynikach, z jego punktu widzenia "były bardzo silne, okres był znacznie trudniejszy otoczeniem rynkowym niż rok wcześniej". "Ale wynik netto wyższy, z czego jesteśmy wyjątkowo dumni" - dodał.



Obecnie udział rynkowy w ubezpieczeniach majątkowych PZU wynosi 33,5 proc. PZU planował w strategii, że do 2020 roku wzrośnie on do 38 proc. „Udział w rynku jest trochę niższy niż założyliśmy. Nie staramy się gonić rynku za wszelką cenę, tylko tam, gdzie widzimy, że będziemy budować wartość dla firmy i klientów” – powiedział Surówka.



Wiceprezes ds. finansowych Tomasz Kulik stwierdził z kolei, że zarząd ocenia, iż prawdopodobieństwo, że Alior Bank będzie potrzebował wsparcia kapitałowego jest obecnie niższe niż wcześniej. Poinformował, że problemy banku związane z gorszą jakością niektórych korporacyjnych portfeli kredytowych to „kwestie historyczne”. „Z punktu widzenia wymogów kapitałowych, bank jest istotnie powyżej progów wymagań regulacyjnych. Bank ma pewny bufor bezpieczeństwa"– podkreślił Kulik.



Grupa PZU zarządza ok. 300 mld zł aktywów i świadczy usługi dla 22 milionów klientów w pięciu krajach. Na jej czele stoi PZU SA, którego tradycje sięgają 1803 r.; wówczas powstało pierwsze na ziemiach polskich towarzystwo ubezpieczeniowe. Od 2010 r. spółka PZU SA jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Skarb Państwa ma ok. 34,19 proc. akcji PZU SA.