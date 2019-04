PZWLP: w 2018 r. zarejestrowano w Polsce ponad 1,6 mln samochodów używanych

W 2018 r. zarejestrowano w Polsce ponad 1,6 mln samochodów używanych - podał w czwartek Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów. Najwięcej (35 proc.) kupujących wydaje na zakup używanego auta od 10 - 20 tys. zł. Kwotę od 20 -50 tys. zł zadeklarowało 33 proc. nabywców.

Zobacz więcej fot. Bloomberg

Jak podał w czwartek PZWLP "z badania opinii +Rynek samochodów używanych w Polsce – doświadczenia i oczekiwania Polaków+ zrealizowanego przez Kantar wynika, że



29 proc. ankietowanych poszukuje na rynku wtórnym samochodu o wartości nie przekraczającej 10 tys. zł".



"35 proc. badanych skupia się na autach używanych, za które trzeba zapłacić kwotę pomiędzy 10 a 20 tys. zł. 1/3 osób (33 proc.), przeznacza na ten cel wyższą sumę - dla nich zakup dobrego i sprawdzonego auta używanego to wydatek pomiędzy 20 a 50 tys. zł. Tylko 3 proc. Polaków staje się właścicielami samochodów z rynku wtórnego o wartości powyżej 50 tys. zł" - podano.



PZWLP podał, że wskazania ankietowanych pokazały także, że ponad 70 proc. Polaków szuka samochodów godnych zaufania, a więc pochodzących z wiarygodnego źródła, ze znaną i potwierdzoną historią eksploatacji oraz przebiegiem. "Ankietowani najchętniej kupiliby samochód używany wśród znajomych (40 proc. odpowiedzi), traktując ten sposób jako najbardziej godny zaufania. Na drugim miejscu (31 proc. wskazań) znalazły się punkty, w których oferowane są auta używane, zlokalizowane przy salonach sprzedaży nowych samochodów.



Jak zaznaczył Leszek Pomorski z zarządu PZWLP "jedną z ciekawszych na rynku możliwości dla kupujących auta z drugiej ręki, jest rynek wynajmu długoterminowego. "Firmy w ubiegłym roku w ramach wynajmu nabyły o 23,4 proc. więcej nowych aut osobowych niż rok wcześniej. To oznacza, że branża ta będzie coraz bardziej widoczna także na rynku wtórnym, a osoby szukające tzw. sprawdzonego samochodu z drugiej ręki będą miały dostęp do coraz szerszej oferty aut używanych po wynajmie długoterminowym" - stwierdził.



Eksperci PZWPL wskazują, że "Polacy uważają, że znalezienie dobrego samochodu używanego jest możliwe, ale…trudne". Z badania wynika, że doświadczenia pokazują, że na zakup auta używanego kupujący poświęcić dużo czasu. Aż 43 proc. badanych przyznała, że na poszukiwanie samochodu poświęcili od 1 do nawet 3 miesięcy" - podał Związek.



Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów (PZWLP) skupia 20 firm, specjalizujących się w wynajmie i leasingu aut na polskim rynku flotowym. Organizacja reprezentuje ok. 80 proc. rynku pojazdów obsługiwanych w ramach wynajmu długoterminowego oraz należą do niej największe polskie i międzynarodowe firmy Rent a Car.