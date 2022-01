Rada nadzorcza KGHM zatwierdziła strategię spółki do 2030 r.

Krajowa produkcja miedzi na poziomie ok. 600 tys. ton, zwiększenie produkcji z zagranicznych aktywów spółki, zaspokojenie m.in. połowy konsumpcji energii z własnych źródeł - zakłada zatwierdzona w piątek przez radę nadzorczą strategia KGHM do 2030 r. z horyzontem do 2040 r.

Spółka przekazała w piątkowym komunikacie, że rada nadzorcza spółki zatwierdziła przedłożoną przez zarząd "Strategię Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź do 2030 roku z horyzontem roku 2040".