Sentyment na rynkach pozostaje dobry, co jest wynikiem odmarzania światowej gospodarki, które nie ciągnie za sobą dramatycznego wzrostu zachorowań na Covid19.

Dobre nastroje utrzymują się mimo trwających w USA protestów i groźby Trumpa wyprowadzenia wojska na ulice w przypadku, gdy władze lokalne nie zapanują nad nimi. Wczorajsza sesja na Wall Street zakończyła się 0.5% wzrostami, a indeksy pozostają na popandemicznych szczytach. Niemiecki Dax mimo siły euro zdołał wczoraj przy braku sesji na rynku kasowym wyjść powyżej 11800 pkt. i znajduje się obecnie 100 punktów wyżej. Relatywnie lepsze zachowanie głównego indeksu niemieckiej giełdy jest wynikiem rozmów prowadzonych z udziałem niemieckiej kanclerz Angeli Merkel dotyczących drugiego pakietu fiskalnego, który ma pomóc największej gospodarki strefy euro. Jego losy będą ważyć się w dniu dzisiejszym. Byki cały czas pozostają w natarciu i trudno z nimi walczyć. Przepływ kapitału w kierunku bardziej ryzykownych aktywów widać również na rynku walutowym, gdzie dolar pozostaje w zdecydowanej defensywie, a kurs EURUSD wychodzi powyżej 1.11 i może zmierzać w kierunku strefy oporu zlokalizowanej w okolicy 1.12. Sam dolar jest najsłabszy od 3 miesięcy, ale i doniesienia z Niemiec mogą umacniać wspólną walutę.



W gronie G10 silny po posiedzeniu Banku Rezerwy Australii pozostaje AUD. RBA utrzymał główne parametry polityki monetarnej na niezmienionym poziomie, ale ton komunikatu wydawał się bardziej optymistyczny niż poprzednio. Dolar australijski korzysta również na bardzo dobrych nastrojach rynkowych a kurs AUDUSD dobija do najwyższych poziomów od stycznia powyżej 0.68. Na rynku surowcowym WTI wychodzi powyżej 36 USD za baryłkę, czyli znajduje się dokładnie na poziomie z początku marca, kiedy doszło do załamania współpracy kartelu OPEC. Kolejny ważny poziom to już okolice 40 USD za baryłkę. Odmrażanie gospodarek i odbudowa aktywności powinna jeszcze sprzyjać notowaniom czarnego złota. Żółty metal natomiast zmierza w kierunku majowych szczytów powyżej 1760 USD za uncję. Napięcia w USA oraz utrzymujący się w dalszym ciągu cały szereg ryzyk przemawia za przetestowaniem tego poziomu i dalszą wędrówką w kierunku okrągłego poziomu 1800 USD. Kalendarium makroekonomiczne w dniu dzisiejszym jest praktycznie całkowicie puste, a uwaga rynków będzie skupiała się na sytuacji w USA. Ta jednak musiała by ulec dalszej eskalacji aby wytrącić inwestorów z wyśmienitych nastrojów.