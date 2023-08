Raport: w I półroczu 2023 r. zarejestrowano w Polsce ponad 238 tys. nowych samochodów osobowych

W pierwszej połowie 2023 roku w Polsce zarejestrowano ponad 238 tys. nowych samochodów osobowych. To o ponad 12 proc. więcej w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku – wynika z poniedziałkowego raportu KPMG i Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego.

Jak podano w opracowaniu PZPM i KPMG, w okresie od stycznia do czerwca 2023 roku w Polsce zarejestrowano 238,7 tys. nowych aut osobowych - o 12,4 proc. więcej w porównaniu z pierwszym półroczem 2022 roku.

"W pierwszym półroczu 2023 roku klienci instytucjonalni zarejestrowali ponad 172 tys. pojazdów osobowych – o 15,6 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2022 roku. Natomiast klienci indywidualni w omawianym okresie zarejestrowali 66 tys. nowych pojazdów – co przełożyło się na wzrost o 4,7 proc. r/r" – dodano w raporcie.

Wskazano, że w pierwszym półroczu 2023 roku zwiększyła się również liczba rejestracji nowych samochodów marek premium+ (58,1 tys.), co przełożyło się na wzrost o 18,7 proc. r/r. Dominujący segment klientów instytucjonalnych nabył o 15,1 proc. więcej samochodów marek premium+ (47,6 tys.), natomiast o ponad 1/3 wzrosła liczba rejestracji wśród klientów indywidualnych (10,4 tys., wzrost o 38,8 proc.).

"Pierwsze półrocze 2023 roku możemy zaliczyć do udanych. Jak pokazują wyniki rejestracji, wzrosty wynosiły ponad 12 proc. i - co szczególnie istotne - prawie 16 proc. wolumenu stanowiły zakupy przez klientów instytucjonalnych. Pokazuje to, że nastroje przedsiębiorców są dobre, a gospodarka – mimo wszystkich problemów – ma się nieźle" – ocenił prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego Jakub Faryś, cytowany w informacji prasowej.

W publikacji wskazano, że w okresie od stycznia do czerwca 2023 roku Polacy zarejestrowali 102 tys. samochodów osobowych z napędami alternatywnymi – o 24 proc. więcej w porównaniu z analogicznym okresem 2022 roku.

Z raportu wynika ponadto, że przez sześć miesięcy 2023 roku wyprodukowano w Polsce 305,8 tys. pojazdów samochodowych. To o blisko 43 proc. więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Wzrost odnotowano w każdej z kategorii - największy w przypadku samochodów dostawczych i ciężarowych (+63 proc. r/r), najmniejszy natomiast w segmencie autobusów (+11,1 proc. r/r).

Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego jest największą polską organizacją pracodawców branży motoryzacyjnej, zrzeszającą m.in. oficjalnych importerów i producentów pojazdów oraz części samochodowych przeznaczonych do pierwszego montażu.

KPMG jest globalną organizacją niezależnych firm świadczących usługi profesjonalne z zakresu audytu, doradztwa podatkowego i doradztwa gospodarczego. Działa w 143 krajach i zatrudnia ponad 265 tys. pracowników w firmach członkowskich na całym świecie, w tym przeszło 2,1 tys. w Polsce.