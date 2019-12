Raport: większość Polaków zadowolona ze swojej sytuacji ekonomicznej

Większość Polaków (73,2 proc.) jest zadowolona ze swojej sytuacji ekonomicznej, w tym ponad 15 proc. - bardzo; zdecydowanie niezadowolonych jest 7,7 proc. - wynika z raportu Santander Consumer Banku.

Jak czytamy w badaniu wykonanym na potrzeby raportu „Polaków portfel własny – kochamy okazje”, po kilku latach bardzo dobrej koniunktury, politycy i ekonomiści zapowiadają spowolnienie gospodarcze, które ma nawiedzić w najbliższym czasie Polskę. Prognozy te nijak się mają do naszych nastrojów na start 2020 roku.



Lepiej swoją sytuację finansową oceniają mężczyźni - 78,5 proc., to o 10 p.p. więcej niż kobiet. Te ostatnie z kolei dominują w grupie osób najbardziej niezadowolonych ze swojego aktualnego statusu (12,3 proc. w porównaniu z 2,7 proc. mężczyzn). "Im starszy respondent, tym jego poziom satysfakcji z sytuacji ekonomicznej niższy. Co jednak ciekawe dużo osób zdecydowanie niezadowolonych ze swojej sytuacji finansowej znajdziemy nie tylko wśród seniorów 70 plus, ale i wśród trzydziestolatków" - napisano.



Jak pokazują dane z raportu, "zdecydowana większość Polaków (73,2 proc.) jest zadowolona ze swojej obecnej sytuacji ekonomicznej – w tym 15,4 proc. respondentów to osoby bardzo zadowolone". "Osób zdecydowanie niezadowolonych jest tylko 7,7 proc." - czytamy.



Cytowany w raporcie Piotr Dolata z zarządu Santander Consumer Banku ocenił, że wyniki badań nie powinny dziwić, bo dzisiaj coraz częściej mówimy o nierówności w zarobkach, która stanowi spore wyzwanie w wielu sektorach gospodarki. "Na gorszą sytuację materialną Polek składa się wiele czynników. Po pierwsze, demografia. Panie biją na głowę mężczyzn, jeśli chodzi o długość życia. Po drugie, kobiety szybciej przechodzą na emeryturę, na której są dłużej, właśnie ze względu na długość życia" – dodał.



W badaniu zaznaczono, że zadowolenie Polaków jest niezależne od wieku. Dla przykładu, dwudziestolatkowie wchodzą w Nowy Rok w takim samym dobrym nastroju jak pięćdziesięciolatkowie (78,2 proc. w porównaniu z 79,5 proc.). "Rzecz się ma jednak inaczej z deklaracją niezadowolenia. Najmłodsi najrzadziej wybierali tę odpowiedź (12,2 proc.), najstarsi – najczęściej (33,9 proc.). Co ciekawe, drugą najbardziej niezadowoloną grupą po 70 plus są trzydziestolatkowie" - podano.



Autorzy raportu wskazują, że najwięcej osób zadowolonych ze swojej sytuacji finansowej jest w dużych miastach, takich jak Lublin czy Białystok (o populacji między 250 a 500 tys. mieszkańców). Najwięcej niezadowolonych zaś zamieszkuje metropolie, np. Poznań czy Warszawę. Szansa na spotkanie osoby deklarującej zdecydowane zadowolenie ze stanu finansów jest też wysoka na wsi (18,7 proc).



Dodano, że w grupie osób o najwyższych dochodach pozytywnie o swojej sytuacji finansowej myślą prawie wszyscy (98,2 proc.), a o dochodach najniższych, ponad 42,1 proc. ocenia swoją sytuację negatywnie.



Badanie zrealizowane przez IBRIS, na zlecenie Santander Consumer Banku, powstało metodą telefonicznych, standaryzowanych rozmów w listopadzie 2019 roku. W badaniu udział wzięła reprezentatywna grupa osób dorosłych.