Raport z rynku pracy kluczowy dla dalszych decyzji Fedu

Wydarzeniem dzisiejszego dnia jest publikacja raportu z amerykańskiego rynku pracy w USA, która nabiera znaczenia przed zaplanowana na grudzień decyzją FOMC odnośnie stóp procentowych.

Konsensus rynkowy zakłada, że zatrudnienie w sektorze pozarolniczym wzrośnie w listopadzie o 200 tys. nowych etatów wobec wzrostu o 250 tys. w październiku. Prognozowana jest stabilizacja stopy bezrobocia na niskim poziomie 3,7% r/r oraz dynamiki przeciętnych płac na poziomie 3,1% r/r. Generalnie rynki spodziewają się dobrego raportu, który powinien postawić przysłowiową kropę na „i” w kontekście grudniowego wzrostu kosztu pieniądza w USA. Ponadto opublikowane zostaną dane z kanadyjskiego rynku pracy, gdzie prognozy mówią o wzroście zatrudnienia o 11 tys. oraz stopie bezrobocia na poziomie 5,8% r/r. W związku z powyższym większej zmienności możemy się spodziewać na parze USD/CAD.



Indeks dolara powrócił do zniżek wczoraj. Walucie amerykańskiej ciążył nieco słabszy niż oczekiwano odczyt raportu ADP zgodnie z którym zatrudnienie w sektorze prywatnym w listopadzie wzrosło o 179 tys. miejsc pracy wobec wzrostu o 225 tys. po korekcie w październiku. Z drugiej strony pozytywnie zaskoczył indeks ISM obrazujący aktywność w sektorze usług, który w listopadzie wzrósł do 60,7 pkt. z 60,3 pkt. Kluczowe dla dalszych losów dolara wydaje się to jaką strategię w komunikacji z rynkiem przyjmie Rezerwa Federalna po grudniowej podwyżce stóp procentowych. Ostatnie wypowiedzi członków FOMC zasiały ziarno niepewności jeśli chodzi o dynamikę dalszego zacieśniania polityki pieniężnej, więc w przypadku ewentualnych słabszych odczytów i niższej dynamiki płac chęć do zaostrzenia polityki w 2019 roku może być słabsza. Wczoraj Robert Kaplan – szef oddziału Fed w Dallas - wyraził swoją opinię, że bank centralny powinien być ‘cierpliwy’ jeśli chodzi o dalszy wzrost kosztu pieniądza w USA, by ocenić dobrze wpływ dotychczasowych podwyżek stóp procentowych na gospodarkę.



EUR/USD



EUR/USD pozostaje stabilny w oczekiwaniu na dzisiejsze dane z USA. Notowania w dalszym ciągu mają problemy z wyjściem powyżej 50-okresowej średniej EMA w skali D1, która aktualnie wyznacza najbliższy opór w rejonie 1,1400. We wspomnianych okolicach widać utrzymująca się aktywność strony podażowej. Kurs pozostaje poniżej kluczowych średnich kroczących EMA (50-,100- i 200-okresowej), co w dalszym ciągu ogranicza skalę ewentualnej korekty wzrostowej. Silnym wsparciem pozostaje okrągły poziom 1,1300, którego przełamanie na chwilę obecną wydaje się mniej prawdopodobne niż próba odreagowania spadków na tej parze.



USD/CAD



USD/CAD znajduje się na tegorocznych maksimach lokalnych. Notowania utrzymują się w zakresie kanału wzrostowego i kierują się sukcesywnie w okolice jego górnego ograniczenia. Dzisiaj para będzie pozostawała pod wpływem publikacji z kanadyjskiego i amerykańskiego rynku pracy, jednakże kolejny już tydzień z rzędu świeca tygodniowa ma szansę pozostać wzrostowa. W dłuższym terminie przy utrzymaniu pozytywnego sentymentu do USD może być podjęta próba ponownego testu okrągłego poziomu 1,3500.