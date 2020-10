Ratujmy gastronomię

Każdy dzień przynosi coraz bardziej niepokojące informacje o nawrocie epidemii COVID-19.

Obserwujemy już pierwsze poważne konsekwencje spontanicznych reakcji społeczeństwa. Jednym z sektorów najsilniej zagrożonych jest gastronomia. Druga fala epidemii to naprawdę już trzeci cios dla tej branży. Pierwszym był lockdown, w trakcie którego restauracje przestały funkcjonować. Drugi to okres po otwarciu gospodarki, gdy lokale mierzyły się ze znacznie obniżonym popytem. Obecnie mamy do czynienia z radykalnym pogłębieniem tego zjawiska. Istnieje poważna groźba zamykania restauracji, niezależnie od tego, czy o tym zdecyduje rząd.