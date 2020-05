Santander Bank Polska pomoże w czasach koronawirusa

Santander Bank Polska uruchamia ogólnodostępny portal RazemPokonamy.pl. Będą na nim gromadzone najbardziej przydatne i rzetelne informacje oraz wskazówki, które ułatwią przetrwanie epidemii. To część międzynarodowej odpowiedzialności Grupy – Santander. All. Together. Now.

Ruszyła strona internetowa RazemPokonamy.pl, na której publikowane są stale aktualizowane i weryfikowane treści, a linki prowadzą jedynie do sprawdzonych źródeł informacji. Celem portalu jest rzetelne przekazywanie informacji oraz agregowanie treści, które są teraz najpotrzebniejsze w związku z panującą pandemią.

– W tym trudnym dla wszystkich czasie chcemy być partnerem dla naszych klientów - nie tylko w kwestiach finansowych, ale też, aby ułatwić im codzienne życie. Jesteśmy instytucją zaufania publicznego i działamy odpowiedzialnie - wprowadzamy wiele finansowych udogodnień dla naszych klientów, które łagodzą skutki sytuacji oraz włączamy się aktywnie w pomoc polskim szpitalom. Widzimy również potrzebę zwiększenia naszego zaangażowania w kontakcie z klientami i wyjścia poza ramy dotychczasowej współpracy biznesowej. Odpowiedzią na tę potrzebę jest uruchomienie portalu informacyjnego RazemPokonamy.pl – mówi Michał Gajewski, prezes Santander Bank Polska.

Na stronie znajdują się oficjalne komunikaty, w tym regulacje i doniesienia publikowane przez rząd, służbę zdrowia oraz informacje na temat programów pomocowych dla gospodarstw domowych (np. o dodatkowym zasiłku opiekuńczym dla rodziców), firm oraz osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Wszystkie artykuły uporządkowano tematycznie, ułatwiając tym samym nawigację tak, aby użytkownicy z łatwością odnaleźli interesujące ich materiały.

Z myślą o tych, którzy chcieliby włączyć się w walkę z pandemią, przygotowano specjalną sekcję „Jak możesz pomóc”. Znajduje się w niej lista akcji wolontariackich wraz z linkami do oficjalnych platform, które umożliwiają nawiązanie współpracy lub przekazanie środków na akcje charytatywne.

Aby możliwie ułatwić przetrwanie trudnego dla wszystkich czasu izolacji, na portalu zamieszczono również kategorię „Aktywności w domu”. Zebrano tam pomysły i porady na spędzanie czasu w domowym zaciszu: codzienną naukę nowych umiejętności, atrakcyjne formy rozrywki i wspólne zajęcia dla całej rodziny: zabawy z dziećmi, gotowanie, oraz wskazówki i narzędzia do bardziej efektywnej pracy zdalnej.

W sekcji „Zdrowie” można znaleźć ćwiczenia do wykonywania w domu, rekomendacje profesjonalnych porad specjalistów, jak również link do oficjalnej strony z testem diagnostycznym online. Dodatkowo, umieszczona na portalu interaktywna mapa wskaże użytkownikom najbliższe ośrodki zdrowia, apteki, sklepy oraz oddziały i bankomaty wszystkich banków.

– Obecna sytuacja stanowi dla nas wszystkich ogromne wyzwanie, w tym w aspekcie poznawczym, dlatego zdecydowaliśmy się stworzyć portal, który będzie agregował rzetelne informacje i oficjalne komunikaty w jednym miejscu. Nasz serwis będzie stanowił bazę praktycznej wiedzy, usystematyzowanej i łatwo dostępnej. Będzie też rozbudowywany adekwatnie do bieżących wydarzeń, aby jak najlepiej spełniać swoją funkcję – komentuje Artur Sikora, dyrektor obszaru Komunikacji Korporacyjnej i Marketingu w Santander Bank Polska.

Międzynarodową inicjatywę zapoczątkował Banco Santander, uruchamiając 6 kwietnia 2020 r. portal Esto lo superamos juntos („Przetrwamy to razem”) – otwartą, ogólnodostępną platformę, na której użytkownicy indywidualni oraz firmy znajdą informacje i narzędzia przydatne w walce z koronawirusem (COVID-19). Portal jest już dostępny m.in. w Hiszpanii, Brazylii, Meksyku i Portugalii, a teraz również w Polsce.

Witryna stanowi element prowadzonego przez Banco Santander globalnego programu wsparcia – Santander All. Together. Now. („Wszyscy. Razem. Teraz”). W ramach programu działa fundusz o wartości 25 mln EUR, z którego środki są przeznaczane na zakup sprzętu medycznego. Każdy może go też dodatkowo zasilić własną wpłatą. Santander All. Together. Now dostarcza także specjalne rozwiązania zapewniające firmom płynność oraz możliwość skorzystania z odroczenia rat kredytowych, mogących zniwelować negatywny wpływ kryzysu związanego z koronawirusem na sytuację swoich klientów.