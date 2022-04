RBA i BOJ zaskoczyły rynki

Dolar nieznacznie traci na szerokim rynku we wtorek, co można wiązać z obserwowanym wczoraj podbiciem indeksów na Wall Street. Rynek bardziej zdaje się jednak czekać na publikację zapisków z marcowego posiedzenia Fed, jakie poznamy w środę wieczorem - mogą one lepiej pomóc w ocenie prawdopodobieństwa zwiększenia skali podwyżek stóp procentowych (prawdopodobieństwo ruchu o 50 p.b. na posiedzeniu 4 maja według CME Fed Watch Tool skoczyło do 74 proc.).

Kluczowe zaczyna być jednak to, na ile będzie to jednorazowa sytuacja, a na ile podobnej podwyżki można będzie spodziewać się też 15 czerwca i 27 lipca. Rynki akcji na razie nie przejmują się zbytnio perspektywą agresywnych działań Fed, ani też możliwością dalszego zaostrzenia sankcji wobec Rosji, co już przekłada się na podbicie cen surowców (a więc i pośrednio może utrwalać podwyższoną inflację). Ostatnio wspominałem, że aby dolar był mocniejszy poza agresywnym przekazem ze strony Fed konieczne może okazać się też podbicie trybu risk-off na globalnych rynkach.