RDS: nie udało się wypracować stanowiska ws. płacy minimalnej i waloryzacji emerytur

Stronie społecznej Rady Dialogu Społecznego nie udało się wypracować wspólnego stanowiska w sprawie propozycji wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2021 r. oraz w sprawie wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2021 r. - poinformowano w komunikacie na stronie RDS.

Posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego odbyło się w czwartek i przebiegało w formie wideokonferencji oraz stacjonarnej w Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog".



Podczas posiedzenia minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg przypomniała, że rząd przedstawił Radzie Dialogu Społecznego propozycję, zgodnie z którą minimalne wynagrodzenie za pracę w 2021 r. ma wynieść 2 800 zł (wzrost o 200 zł w stosunku do 2020 r.), a minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych - 18,30 zł. Rząd zaproponował również pozostawienie zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2021 r. na poziomie ustawowego minimum. Prognozuje się, że wskaźnik ten wyniesie 103,84 proc.



Stronie społecznej Rady nie udało się jednak wypracować wspólnego stanowiska w sprawie propozycji wzrostu minimalnego wynagrodzenia oraz zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent.



Zgodnie z przepisami, jeżeli RDS w ustawowym terminie nie uzgodni wysokości minimalnego wynagrodzenia i stawki godzinowej, wówczas kwoty te ustala Rada Ministrów w drodze rozporządzenia do 15 września br. Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę, a także wysokość minimalnej stawki godzinowej ustalone przez Radę Ministrów nie mogą być jednak niższe od tych, które zostały wcześniej przedstawione Radzie Dialogu Społecznego do negocjacji.



Do ustalania wysokości minimalnego wynagrodzenia nie wlicza się już dodatku za pracę w nadgodzinach, nagrody jubileuszowej oraz odprawy emerytalnej i rentowej. Od 2017 r. do minimalnej pensji nie wlicza się też dodatku za pracę w nocy.