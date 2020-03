Komisja Kolejowa Teksasu, główny regulator branży naftowej w amerykańskim stanie rozważa zarządzenie zmniejszenia wydobycia ropy z powodu gwałtownego spadku jej ceny.

Ostatni raz Teksas zarządził zmniejszenie wydobycia ropy w marcu 1972 roku. Obecnie skłania go do tego spadek ceny surowca. W tym tygodniu baryłka ropy WTI była najtańsza od 18 lat.

Ryan Sitton, jeden z trzech komisarzy nadzorujących rynek ropy w Teksasie, sygnalizował ostatnio, że w celu stabilizacji rynku rząd USA mógłby skoordynować cięcie wydobycia z Arabią Saudyjską i Rosją. Pomogłoby to ustabilizować cenę ropy w pobliżu 35 USD za baryłkę, co pozwoliłoby zatrzymać katastrofę branży naftowej, argumentował.

- Teoretycznie Teksas mógłby zmniejszyć wydobycie o 10 proc., a jeśli Arabia Saudyjska byłaby gotowa także zredukować je o 10 proc. wobec poziomu sprzed epidemii i Rosja zrobiłaby to samo, pozwoliłoby to rynkowi wrócić do poziomu przedkryzysowego (i miałby tylko trochę nadpodaży – twierdzi Sitton.

Wartość ropy spadła o prawie połowę w okresie dwóch tygodni po załamaniu sojuszu OPEC i Rosji, który skłonił Arabię Saudyjską do zapowiedzi rekordowego wydobycia od kwietnia i jednoczesnej obniżki ceny surowca. Kurs ropy WTI spadał w środę o 24 proc. do trochę ponad 20 USD. W czwartek odbił o 24 proc. w górę. W piątek ropa WTI drożeje o 6,2 proc. do 26,78 USD. Kurs ropy Brent rośnie o 5,8 proc. do 30,12 USD.