Rejestr Fundacji Rodzinnych nie działa już dwa miesiące

211 złożonych wniosków o rejestrację, zero zarejestrowanych fundacji - oto bilans funkcjonowania nowej ustawy. System informatyczny nadal nie chce odpalić.

Poważny problem techniczny od 22 maja 2023 r. uniemożliwia rejestrowanie fundacji rodzinnych. Zajmować się tym ma tylko jeden sąd w kraju – Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim.

- Od 22 maja do 26 lipca wpłynęło do naszego sądu 211 wniosków o zarejestrowanie fundacji rodzinnych. Przed wydaniem postanowienia o utworzeniu fundacji rodzinnej i jej rejestracji sędziowie muszą wykonać szereg czynności wymaganych przez prawo. Są to czynności pracochłonne i długotrwałe. Dotychczas nasi sędziowie wydali sześć takich postanowień. Niestety nie możemy zarejestrować tych fundacji, ponieważ system informatyczny nadal nie funkcjonuje należycie. Nasz wewnętrzny sądowy system nie jest zsynchronizowany z systemem Ministerstwa Sprawiedliwości. Wszyscy robimy co możemy, żeby ten problem wyeliminować. Trudno przewidzieć, kiedy rejestracje będą możliwe – mówi Agnieszka Leżańska, rzeczniczka Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim.

Chodzi przede wszystkim o to, że Rejestr Fundacji Rodzinnych nie ma wszystkich funkcji niezbędnych do wprowadzenia do niego postanowienia sądu.

Promotorem idei fundacji rodzinnych oraz autorem specjalnej ustawy było Ministerstwo Rozwoju i Technologii (MRiT). Zapytaliśmy o problem z rejestracją fundacji rodzinnych. Odpowiedziano nam, że za system informatyczny do rejestracji fundacji rodzinnych odpowiedzialne jest Ministerstwo Sprawiedliwości lecz resort rozwoju jest w stałym kontakcie z nim w tej sprawie.

Weź udział w kolejnej edycji “Forum Dyrektorów Działów Prawnych” >>

Wysłaliśmy pytania do biura prasowego resortu sprawiedliwości. Na odpowiedzi jeszcze czekamy.

Piotr Stępień, radca prawny z kancelarii Ożóg Tomczykowski, potwierdza problemy z systemem rejestracyjnym.

- W imieniu naszych klientów złożyliśmy wnioski o rejestrację, ale żadnej jeszcze nie uzyskaliśmy. Z tego co wiem, nie działa system w piotrkowskim sądzie. Wiele firm na tym traci, bo nie mogą dokonać zaplanowanych transakcji w ramach fundacji rodzinnej – mówi Piotr Stępień.

- Już 22 maja 2023 r, w dniu wejścia w życie ustawy, założyliśmy u notariusza fundację rodzinną i złożyliśmy do sądu wniosek o jej rejestrację. Z niecierpliwością na to czekamy, bo jako fundacja rodzinna planujemy dużą transakcję bardzo ważną dla naszego rozwoju. Brak rejestracji powoduje stan zawieszenia inwestycji i sporą frustrację. Mam nadzieję, że sytuacja szybko się unormuje – mówi Agata Olszewska, wspólniczka Alvo Medical, firmy produkującej wyposażenie szpitalnych sal operacyjnych.

260,5 mld zł tyle wyniosły w 2021 r. łączne przychody 100 największych firm rodzinnych, zatrudniających 260 tys. osób