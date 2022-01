Rejestracja opakowania jako wzoru przemysłowego – wszystko co musi wiedzieć przedsiębiorca

Opakowania produktów w dzisiejszych czasach pełnią już nie tylko funkcję informacyjną i ochronną, ale przede wszystkim reklamową. Konsumenci zwracają dużą uwagę na wygląd produktów, które nabywają. Estetyczny wygląd opakowania to klucz do zapoznania i zaprzyjaźnienia konsumentów z marką. Nic więc dziwnego, że to właśnie opakowania są jednymi z najczęściej rejestrowanych jako wzory wspólnotowe w Unii Europejskiej*. Przedsiębiorca dzięki rejestracji uzyskuje monopol na używanie określonego wzoru na danym terytorium.

Nie jest to jednak jedyny powód, dla którego przedsiębiorcy decydują się zgłaszać swoje wzory w Urzędzie Patentowym RP czy EUIPO. Prawo z rejestracji chroni opakowania przed podrabianiem i naśladowaniem. Prawo z rejestracji wzoru udzielane jest na maksymalnie 25 lat od dnia zgłoszenia, podzielonego na 5-letnie okresy ochronne. To jednak wystarczy, gdyż wzornictwo przemysłowe też się zmienia, aby nadążyć za trendami. Przedsiębiorcy mogą czerpać z prawa z rejestracji wymierne korzyści. Zarejestrowany wzór podnosi wartość przedsiębiorstwa, ponieważ jest jego aktywem. Ochrona widoczna „gołym okiem” Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego chroni tylko zewnętrzny wygląd danego produktu. W praktyce przedsiębiorcy oprócz designu opakowań rejestrują także same etykiety. Ochrona wzoru przemysłowego nie obejmuje natomiast cech wytworu wynikających wyłącznie z jego funkcji technicznej (np. klasyczna nakrętka butelki). Kaja Seń, aplikantka adwokacka w kancelarii Affre i Wspólnicy sp. k. Rejestracja różnych odmian opakowań Przygotowując produkt do sprzedaży przedsiębiorcy często udostępniają go w różnych wersjach, niektóre z nich różnią się od siebie odcieniami kolorów, a inne drobnymi detalami. Co zrobić, żeby nie mierzyć się z kilkoma zgłoszeniami? Za jednym razem można zarejestrować kilka odmian wzoru przemysłowego (co jest niemożliwe w przypadku znaków towarowych). Jako odmianę możemy potraktować takie opakowanie, którego istotne cechy nie zostały zmienione. Cechy te muszą być cechami decydującymi o podobnym wyglądzie wszystkich objętych zgłoszeniem odmian. W Polsce w jednym zgłoszeniu możemy zarejestrować maksymalnie 10 odmian konkretnego wzoru. Poznaj program warsztatu “Packaging 2022”, 16 marca >> Kiedy mogę zarejestrować opakowanie jako wzór? Aby uzyskać skuteczną ochronę w Polsce opakowanie musi spełniać łącznie dwie przesłanki: być nowe – oznacza to, że podobne lub identyczne opakowanie nie zostało wcześniej publicznie ujawnione (nigdzie na świecie). Jeżeli opakowanie jest już na rynku ponad 12 miesięcy, to nie jest nowe, a więc nie spełnia kryterium wzoru przemysłowego; posiadać indywidualny charakter – oznacza to, że dane opakowanie musi wywoływać na zorientowanym użytkowniku wrażenie świeżości oraz przekonanie, że do tej pory nie spotkał się z podobną koncepcją opakowania. Zorientowany użytkownik ma większą wiedzę niż przeciętny konsument, ale nie jest znawcą w danej dziedzinie, np. osoba, która regularnie nabywa dane produkty; mama 6-letniego dziecka, która kupuje regularnie swojemu dziecku zabawki. Analogiczne wymogi musi spełnić wzór wspólnotowy, chroniony w całej UE. Warto wybrać ten rodzaj prawa, jeśli nasz produkt zamierzamy sprzedawać na rynku unijnym. Urzędy nie badają kryteriów wzoru przemysłowego. Dlatego rejestrację wzoru przemysłowego bardzo łatwo uzyskać. Niestety, również łatwo ją utracić. Każda osoba może złożyć wniosek o unieważnienie wzoru wskazując, że bardzo podobne opakowania obecne są już na rynku. Dlatego przed zgłoszeniem warto się upewnić, że produkty w takich opakowaniach nie są obecne na rynku, a więc nasze opakowanie rzeczywiście jest oryginalne. To, że urzędy nie badają nowości i indywidualnego charakteru na etapie zgłoszenia wpływa także na czas rejestracji wzoru (w przypadku urzędu unijnego świadectwo rejestracji możemy uzyskać w ciągu kilku dni od zgłoszenia!). Autorka artykułu: Kaja Seń, aplikantka adwokacka w kancelarii Affre i Wspólnicy sp. k. * EUIPO Design Focus, 2010 to 2019 Evolution; https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/EUIPO_DS_Focus_Report_2010-2019_Evolution_en.pdf Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem © ℗