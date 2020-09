Reklama radiowa skuteczniejsza niż Google AdWords? Firma z Polski udowadnia, że tak

75 proc. Polaków słucha radia. Firma AdTonos założona przez Michała Marcinka, znawcę rynku radiowego, zajmuje się programmatic audio. I przekonuje o swojej niezwykłej skuteczności.

Słuchawki na uszach masz cały czas?

Michał Marcinek, CEO AdTonos: Prawie na okrągło. Dużo słucham radia. Głównie brytyjskiego, bo to wyjątkowo interesujący rynek.

To efekt zamiłowania do słowa mówionego? Pracowałeś we wszystkich sieciach radiowych w Polsce.

Gdy miałem 18 lat, założyłem Radio Net, pierwsze internetowe radio w Polsce. Mieliśmy studia w Warszawie i Trójmieście, byli wydawcy, newsroom. Jak w poważnym radiu. A to był 1998 r.

Mieliśmy od początku dużego partnera, portal Ahoj.pl, który pomagał w administracji serwerami i sprzedaży reklam. Niestety po kilku miesiącach Ahoj.pl zbankrutował. Radio utrzymywaliśmy razem, całym zespołem, ale bez reklam długo nie dało się tego ciągnąć. I zawiesiłem projekt. Poszedłem do pracy w tradycyjnym radiu. Byłem w Esce, RMF, Eurozecie i Złotych Przebojach. Szybko się zorientowałem, że radio FM bardzo różni się od internetowego. I po kilku latach pracy jako digital transformation consultant, gdzie pomagałem firmom wykorzystać potencjał nowych technologii, wróciłem do swojego pomysłu.

Radio Net reaktywacja?

Nawiązanie jest jedynie w nazwie oraz zebranych doświadczeniach, czyli jak sprawić, aby nadawcy audio w internecie mogli monetyzować swoje treści. Postanowiłem zbudować markę na nowo. Zamiast typowego radia stworzyłem miejsce, platformę do monetyzacji treści audio. Nie mogłem pozostawić radia bez budżetów reklamowych. W efekcie powstało narzędzie pozwalające konkurować stacjom radiowym na rynku reklamy internetowej, zwłaszcza że tradycyjne stacje rozpoczęły tworzenie aplikacji do słuchania ich treści przez internet. Zaczęły się też rozwijać podcasty.

I tak powstał AdTonos?

Mój pomysł wymagał zbudowania dobrego oprogramowania. Udało się nam zwyciężyć w konkursie dla start-upów i otrzymaliśmy finansowanie od Sebastiana Kulczyka. Jeżeli twoim pierwszym inwestorem jest Kulczyk Investments, to już na starcie poprzeczka jest wysoko. Założyliśmy spółkę w Wielkiej Brytanii, gdzie jest największy rynek radiowy. Platforma AdTonos zaczęła działać. Dostarczaliśmy narzędzia, które pozwalało na bardzo dokładne stargetowanie reklamy pod konkretnego odbiorcę.

Taki Google Adwords dla stacji radiowych?

Znaleźliśmy sposób, jak stacje radiowe emitujące programy online poprzez aplikację mogą sfinansować koszty utrzymania tej części biznesu. Dotąd reklamy audio nie miały szans w starciu z wideo czy reklamami display.

To się jednak zmienia, a wraz ze wzrostem słuchalności podcastów czy platform streamingowych oraz popularności urządzeń typu smart speakers w nadchodzących latach zobaczymy zdecydowany wzrost udziału audio w reklamie performance. Dzięki AdTonos można tak przeprowadzić akcję reklamową w radiu, by była ona bardzo wąsko sprofilowana. To szansa dla marek, które nie są masowe. Można np. ustawić kampanię tak, by była słyszalna tylko przez użytkowników, którzy są w zasięgu kilku kilometrów od reklamowanego sklepu. Gdyby użytkownik słuchał tej samej stacji, korzystając z tradycyjnego odbiornika, np. w samochodzie czy ustawionego na komodzie i z aplikacji zainstalowanej w smartfonie, to dzięki nam usłyszy zupełnie inne bloki reklamowe.

Ingerujecie w treści nadawców?

Nasze oprogramowanie rozpoznaje, kiedy rozpoczyna się blok reklamowy i układa reklamy zgodnie z profilem użytkownika. Skuteczność sięga 99,5 proc. Nasz algorytm uczy się, w jaki sposób poszczególne stacje radiowe miksują dżingle reklamowe, dlatego przejście bloków reklamowych jest płynne. Słuchacz nie ma świadomości, że reklamy zostały podmienione. Mamy specjalny filtr, który wyrównuje głośność reklam do stosowanej przez daną stację.

Czy polski rynek jest już na to gotowy?

Programmatic jest z nami od lat. Jednak targetowanie reklam radiowych to nadal nowość. Małe lokalne stacje w większości nie są przygotowane do tego technologicznie. Pozostaje nam więc współpraca z dużymi sieciami. Na polskim rynku jesteśmy jedyni. Na świecie są jeszcze tylko dwie firmy zajmujące się takimi działaniami. Naszą konkurencją jest AdsWizz, przejęty w 2018 r. przez amerykańską Pandorę, a także Triton Digital, z którym współpracujemy. Bardzo prężnie rozwija się rynek brytyjski. Ma duże tradycje radiowe.

Patrząc na konwersje uzyskiwane w waszych kampaniach, jestem zaskoczony ich skutecznością.

Gdy otrzymywałem pierwsze raporty z kampanii, myślałem, że doszło do błędu. Okazało się jednak, że faktycznie są one bardzo skuteczne. Wszystko dlatego, że radio jest bardzo intymną, osobistą formą kontaktu nadawcy z użytkownikiem. Łatwo utrzymać lojalność, a to wpływa na dużą responsywność reklam. Zwłaszcza że nie jesteśmy tu ograniczani np. AdBlokiem, a według badań prawie 80 proc. słuchaczy podcastów akceptuje reklamy, a ponad 60 proc. z nich dokonało zakupu po wysłuchaniu reklamy w trakcie podcastu.

Zrobiliśmy już dużo kampanii dla branż e-commerce, motoryzacyjnej, FMCG, sieci handlowych, ale jednym z najciekawszych przykładów skutecznej kampanii audio była ta zrealizowana dla klienta z branży pożyczkowej. W tym przypadku słuchacze kampanii radiowej online, którzy odwiedzili stronę reklamodawcy, złożyli około 150 zapytań o pożyczkę, a konwersja z odwiedzin strony internetowej przez słuchaczy na wykonane akcje wyniosła prawie 34 proc.

