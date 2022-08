Rekord ceny gazu w Europie na koniec tygodnia

Kurs gazu ziemnego z benchmarkowego kontraktu notowanego na platformie TTF rósł w piątek nawet o 9 proc. po tym jak Gazprom ogłosił, że wstrzyma przesył gazu na trzy dni od 31 sierpnia. Powodem mają być prace remontowe. Cena gazu z wrześniowego kontraktu rosła na zamknięciu sesji o 6,8 proc. do rekordowych 257,40 EUR za 1 MWh. Wcześniej w jej trakcie dochodziła do 261 EUR.

fot. Adobe Stock

Gaz drożał każdego dnia w mijającym tygodniu. Przez tydzień jego cena wzrosła o ok. 25 proc. To skutek nasilającego się kryzysu energetycznego w Europie, głównie w uzależnionych od gazu z Rosji Niemczech. Kreml od czerwca stosuje szantaż energetyczny wobec Europy w związku z prowadzoną od lutego wojną na Ukrainie. Gazprom ograniczył o 80 proc. dostawy gazu przez Nord Stream 1 do Niemiec tłumacząc to problemami technicznymi.