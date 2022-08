Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

USA eksportowały w ubiegłym tygodniu ponad 11 mln baryłek dziennie ropy i produktów ropopochodnych, informuje Bloomberg.

To największy eksport od lutego 1991 roku, do którego sięgają porównywalne dane. Najmocniej, o 20 proc., wzrósł eksport diesla. Eksport ropy przekroczył 4 mln baryłek dziennie już drugi tydzień z rzędu. To pierwszy taki przypadek od 2015 roku, w którym Kongres USA zniósł obowiązujący od 40 lat zakaz eksportu ropy.