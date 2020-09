Rekord zapomnianej pandemii

Pandemia COVID-19 przestała robić wrażenie na rynkach finansowych. Inwestorzy uznali, że wszystko co najgorsze jest już za nami, za chwilę będzie szczepionka i czas iść dalej, wykorzystując bezprecedensową stymulację. Tymczasem wczoraj odnotowano globalny rekord nowych przypadków zachorowań. Czy to powód do niepokoju?

Hiszpania blisko 11 tyś., Francja niemal 10 tyś. (rekord), Wielka Brytania 3 tyś. – wiosną takie dane budziły przerażenie, teraz przechodzą niemal niezauważone. Co się zmieniło? Czy pandemia nie jest już dla rynków zagrożeniem? Warto zwrócić uwagę na kilka kwestii. Po pierwsze, rynki zawsze najmocniej reagują na coś, czego nie rozumieją. Wiosną obawiano się różnych koszmarnych scenariuszy, które nie nadeszły i obecnie wydają się bardzo odległe. Po drugie, dość powszechnie akceptuje się fakt, że faktyczna liczba przypadków wiosną mogła być dużo wyższa niż obecnie, a jedynie nie przeprowadzano dostatecznej ilości testów (choćby dlatego, że zwyczajnie ich brakowało). Wreszcie, administracje rządowe miały czas na poznanie problemu i zamiast restrykcji o charakterze „dywanowym” stosują bardziej punktowe działania. To wszystko sprawia, że obecnej sytuacji nie można porównywać do tej z wiosny. Mimo wszystko, tendencja jest niepokojąca. Rok szkolny dopiero się zaczął, a jesienny sezon grypowy jeszcze nie. Znacząca liczba przypadków, nawet jeśli obecnie nie oznacza przeciążenia systemu zdrowia, przekłada się na serię problemów (choćby kwarantanny), a to jest uciążliwe dla prowadzenia działalności gospodarczej. Tymczasem europejskie indeksy akcji ostatnio rosły a niemiecki DAX jest blisko rekordowych poziomów. Z tej perspektywy ewentualne dalsze pogorszenie sytuacji jest ewidentnym ryzykiem dla rynków.