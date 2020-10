Rekordkowa kwota za szkielet tyranozaura

Na aukcji w Nowym Jorku sprzedano szkielet tyranozaura za 31,8 mln USD. To najwyższa w historii cena za skamieniałości dinozaura.

Szacowano, że liczący 67 mln lat okaz, odkryty w 1987 r. w USA, zostanie sprzedany za 6-8 mln USD. Licytacja w domu aukcyjnym Christie’s cieszyła się dużym zainteresowaniem, a anonimowy nabywca wylicytował dinozaura przez telefon. Jest to jeden z najbardziej kompletnych szkieletów tyranozaura, jakie dotychczas odkryto. Ma prawie 12 metrów długości i ponad 3,5 metra wysokości. Był wykorzystywany jako model przy tworzeniu figurek i przedstawień tyranozaurów. Pierwsze fragmenty szkieletu w 1987 r. w formacji skalnej Hell Creek w Południowej Dakocie znalazł paleontolog amator Stan Sacrison. To właśnie od jego imienia nazwano tyranozaura. Początkowo kości błędnie zidentyfikowano jako skamieniałości triceratopsa. Ich szczątki są dosyć powszechne w świecie paleontologicznym, więc nie wzbudziły dużego zainteresowania. W 1992 r. Stan Sacrison zabrał je do Instytutu Black Hills w Południowej Dakocie. Tam paleontolodzy stwierdzili, że mają do czynienia z wyjątkowym odkryciem i rozpoczęli poszukiwania reszty kości. Wydobycie szkieletu — 188 z około 300 kości tyranozaura — zajęło im 30 tys. godzin. Od 1996 r. Stana można było oglądać w Black Hills Institute of Geological Research w Dakocie Południowej. Poprzedni szkielet tyranozaura został sprzedany na aukcji Sotheby’s w 1997 r. za rekordową wówczas kwotę 8,36 mln USD. Nabywcą było Muzeum Historii Naturalnej w Chicago przy wsparciu finansowym m.in. Disneya, McDonald’sa oraz osób prywatnych.